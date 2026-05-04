Un sibian în vârstă de 26 de ani a fost depistat de polițiștii sibieni și reținut în baza unui mandat european de arestare, fiind cercetat de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt și tâlhărie.

Prinderea sa a fost realizată la data de 02 mai, atunci când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au desfășurat activități specifice pe raza județului.

Potrivit anchetatorilor, tânărul era căutat de autoritățile din Germania, unde este suspectat de implicare în mai multe fapte de furt și tâlhărie, fiind emis pe numele său un mandat european de arestare.

“La data de 02 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au identificat și reținut un tânăr în vârstă de 26 de ani, născut în municipiul Sibiu, urmărit în baza mandatului european de arestare. Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt și tâlhărie.” transmite IPJ Sibiu

Sibianul a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus la aceeași dată o ordonanță de reținere, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia.