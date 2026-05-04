Un sibian în vârstă de 26 de ani a fost depistat de polițiștii sibieni și reținut în baza unui mandat european de arestare, fiind cercetat de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt și tâlhărie.
Prinderea sa a fost realizată la data de 02 mai, atunci când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au desfășurat activități specifice pe raza județului.
Potrivit anchetatorilor, tânărul era căutat de autoritățile din Germania, unde este suspectat de implicare în mai multe fapte de furt și tâlhărie, fiind emis pe numele său un mandat european de arestare.
“La data de 02 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au identificat și reținut un tânăr în vârstă de 26 de ani, născut în municipiul Sibiu, urmărit în baza mandatului european de arestare. Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt și tâlhărie.” transmite IPJ Sibiu
Sibianul a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus la aceeași dată o ordonanță de reținere, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia.
Ultima oră
- Dorinel Munteanu după revenirea de la Slobozia: “Meritam acest punct. Voi construi o echipă puternică la Sibiu” acum 3 ore
- Egal miraculos la Slobozia: FC Hermannstadt a egalat la ultima fază și speră la baraj / video acum 4 ore
- De ce aleg tot mai multe firme pixuri personalizate soft-touch pentru branding în 2026 acum 4 ore
- Modele oficiale pentru Evaluarea Națională 2026: testele publicate de ISJ Sibiu acum 6 ore
- Accident în centrul Sibiului: pieton acroșat de o mașină / foto acum 6 ore