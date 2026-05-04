Pe scurt: Un avion cu 221 de pasageri a atins un camion și un stâlp pe autostradă, chiar înainte de a ateriza la Newark. Incidentul a fost surprins de camera de bord a camionului.

Un avion Boeing 767 al companiei United Airlines, care transporta 221 de pasageri și 10 membri ai echipajului, a lovit duminică, 3 mai 2026, un stâlp de iluminat și un camion pe autostrada New Jersey Turnpike, în apropierea Aeroportului Internațional Newark Liberty, în timp ce se pregătea să aterizeze, potrivit HotNews.ro, care citează CNN.

Aeronava, care venea din Veneția, Italia, se deplasa cu o viteză de peste 250 km/h când a trecut peste autostradă, la mică distanță de aeroport. Potrivit companiei aeriene, la bord se aflau 221 de pasageri și 10 membri ai echipajului.

O anchetă preliminară a Poliției Statale din New Jersey a stabilit că o roată de la trenul de aterizare și partea inferioară a avionului s-au ciocnit cu un stâlp de iluminat și cu un camion care circula pe autostradă. Stâlpul a fost proiectat ulterior într-un Jeep aflat în trafic, a declarat sergentul-major Charles Marchan, purtător de cuvânt al poliției.

Șoferul camionului, identificat ca Warren Boardley din Baltimore, livra produse de panificație la un depozit al aeroportului din Newark în momentul incidentului. Potrivit lui Chuck Paterakis, vicepreședinte senior al departamentului de transport al Schmidt Bakery, Boardley a suferit tăieturi la braț din cauza sticlei sparte, dar nu a avut răni grave și a reușit să oprească în siguranță.

„Șoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viața în pericol și a fost transportat la un spital din zonă”, a precizat poliția.

Imaginile surprinse de camera de bord a camionului arată cum zgomotul motoarelor avionului devine tot mai puternic, iar apoi anvelopele trenului de aterizare lovesc camionul, zguduindu-l și împrăștiind cioburi de sticlă.

Avionul a aterizat în siguranță, iar echipajul a fost suspendat pentru anchetă

United Airlines a transmis că aeronava a aterizat în siguranță și a rulat normal până la poartă. Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit în urma incidentului. Compania a anunțat că va efectua o anchetă riguroasă privind siguranța zborului, iar echipajul a fost suspendat din serviciu pe durata investigației.