La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, lupta pentru fiecare bătaie de inimă se duce zi de zi, între rigoarea științei și limitele care, uneori, par aproape de miracol.

Secțiile de Cardiologie I și II funcționează ca un mecanism bine coordonat, având un scop comun: diagnosticarea rapidă și tratarea eficientă a celor mai complexe afecțiuni cardiovasculare.

De la infarct miocardic și embolii pulmonare, până la insuficiență cardiacă sau tulburări severe de ritm, pacienții beneficiază de îngrijire completă, adaptată fiecărui caz. Activitatea este împărțită strategic – cazurile acute severe sunt tratate în Compartimentul de Terapie Intensivă Coronariană, în timp ce intervențiile minim invazive sunt realizate prin cardiologie intervențională, în strânsă legătură cu laboratorul de angiografie și cateterism cardiac.

Secția de Cardiologie II preia pacienții stabilizați și cazurile cronice, asigurând monitorizarea și tratamentul pe termen lung. În paralel, Centrul de Insuficiență Cardiacă, recunoscut la nivel european, oferă îngrijire conform celor mai noi standarde internaționale.

Un rol esențial îl joacă tehnologia de ultimă generație: ecografe performante, sisteme de monitorizare continuă, aparatură pentru testare de efort și dispozitive moderne pentru intervenții rapide în cazuri critice. Toate acestea permit medicilor să acționeze prompt și precis, crescând șansele de supraviețuire și recuperare.

Îngrijirea pacienților este susținută de o echipă medicală experimentată, coordonată de Conf. Univ. Dr. Minodora Teodoru, alături de medici specialiști și primari, asistenți medicali și personal auxiliar. Activitatea este completată de formarea continuă a medicilor rezidenți și de colaborarea cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Prin profesionalism, colaborare interdisciplinară și investiții constante în infrastructură, cardiologia sibiană reușește să ofere servicii medicale la standarde înalte. Sprijinul autorităților județene contribuie la dezvoltarea continuă a secțiilor, astfel încât pacienții să beneficieze de condiții moderne și tratamente eficiente.

La Sibiu, fiecare zi înseamnă o nouă șansă la viață pentru pacienții cu afecțiuni cardiace.

Redăm mesajul postat pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

“Între știință și miracol, cardiologia studiază inima ca pe un sistem complex, constant aflat în echilibrul dintre sănătate și boală, pe care medicii încearcă să îl mențină și să îl înțeleagă.”- declară Conf. Univ. Dr. Minodora Teodoru-medic șef secție, medic primar cardiologie

În acest sens, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează Secțiile de Cardiologie I și II, cu activitate sinergică și având ca obiectiv comun managementul pacientului cu afecțiuni cardiovasculare: sindroame coronariene acute și cronice, embolie pulmonară, valvulopatii, cardiopatii congenitale, miopericardite, hipertensiune arterială rezistentă la tratament, tulburări de ritm și de conducere, edem pulmonar acut, insuficiență cardiacă acută și cronică, arteriopatii periferice.

SECȚIA CARDIOLOGIE I include în structura sa:

Compartimentul de Terapie Intensivă Coronariană (TIC), dedicat pacienților cu patologie cardiovasculară acută severă

Compartimentul de Cardiologie Intervențională, dedicat pacienților cu patologie coronariană

Paturi pentru pacienți acuți stabilizați

SECȚIA CARDIOLOGIE II are în componență paturi dedicate pacienților cu patologie cardiovasculară acută stabilizată și patologii cardiovasculare cronice.

Activitatea secțiilor se desfășoară în strânsă legătură cu Laboratorul de Angiografie și Cateterism Cardiac, unde se desfășoară proceduri invazive de diagnostic și tratament pentru patologiile coronariene și implanturi de stimulatoare cardiace, atât în urgență, cât și în regim programat.

În cadrul secțiilor funcționează și Centrul de Insuficiență Cardiacă, acreditat la nivel european de către European Society of Cardiology ca Centru de Îngrijire Specializată a Insuficienței Cardiace, care oferă îngrijire pacienților conform celor mai recente ghiduri și standarde internaționale.

Pe lângă activitatea clinică dedicată pacienților secției, un rol important îl reprezintă colaborarea interdisciplinară, concretizată prin consulturi cardiologice interclinice, evaluări preanestezice, precum și consulturi de urgență în cadrul Unității de Primiri Urgențe.

Activitatea ambelor secții este susținută de o infrastructură modernă și performantă, care include ecografe cardiace fixe și portabile de înaltă performanță, sisteme de monitorizare continuă ECG, monitorizare Holter ECG, testare de efort, aparatură pentru determinarea markerilor cardiaci, monitoare multiparametrice, defibrilatoare. Compartimentul TIC beneficiază de dotări avansate, incluzând ventilatoare mecanice, sisteme de cardiostimulare temporară, seringi automate, analizor de gaze sanguine, aparat pentru determinarea rapidă a coagulării și ecocardiograf pentru examinare transtoracică și transesofagiană, esențiale în managementul pacientului critic.

Aceste resurse permit o evaluare rapidă și precisă a patologiei cardiovasculare, facilitând stabilirea unui diagnostic corect și instituirea promptă a tratamentului adecvat.

Îngrijirea pacienților este asigurată de o echipă medicală multidisciplinară, formată din medici specialiști și primari în cardiologie, asistente medicale și personal auxiliar, cu experiență în managementul patologiei cardiovasculare acute și cronice.

Echipa de medici cardiologi ai secțiilor prezintă pregătire solidă în domeniul cardiologiei clinice și intervenționale, cu competențe în ecografia cardiacă transtoracică și transesofagiană și ecografia vasculară:

Conf. Univ. dr. Minodora Teodoru – medic șef secție, medic primar cardiologie

Șef lucrări dr. Stoia Oana – medic primar cardiologie

Dr. Lazăr Delia – medic primar cardiologie

Dr. Fiat Sorina – medic primar cardiologie

Dr. Zagoni Cristina – medic primar cardiologie

Dr. Cobîrje Ioana – medic primar cardiologie

Dr. Drăghici Dorin – medic specialist cardiologie, medic primar medicină de urgență

Dr. Lazar Leontin Florin – medic specialist cardiologie

Dr. Onea Laurențiu – medic specialist cardiologie

Dr. Dumneanu Alexandru – medic specialist cardiologie

Dr. Picu Andreea Maria – medic specialist cardiologie

Dr. Tonch Cerbu Alexandra – medic specialist cardiologie

Coordonarea personalului de asistență medicală și îngrijirea pacienților este asigurată de către doamnele as. pr. Vlădoiu Andrea (asistent medical șef Cardiologie I) și as. Baroiu Ileana (asistent medical șef Cardiologie II).

În cadrul secțiilor are loc un proces continuu și susținut de formare a medicilor rezidenți în specialitatea cardiologie, care sunt parte integrantă a activității secțiilor. De asemenea, o intensă activitate didactică și de cercetare este desfășurată în colaborare cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Prin profesionalismul echipei medicale, dotarea tehnică modernă și abordarea integrată a pacienților cu patologie cardiovasculară, Secțiile de Cardiologie I și II ale SCJU Sibiu asigură servicii medicale de înaltă calitate, contribuind semnificativ la îmbunătățirea prognosticului și a calității vieții pacienților, asigurând continuitatea îngrijirii de la faza critică până la stabilizarea și monitorizarea ulterioară.

Toate aceste realizări sunt posibile și datorită sprijinului constant oferit de Consiliul Județean Sibiu, care investește în modernizarea și dezvoltarea secției, pentru ca fiecare pacient să beneficieze de cele mai bune condiții și îngrijiri medicale. Împreună, construim un sistem de sănătate mai puternic, mai aproape de oameni.