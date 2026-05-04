Pentru siguranța comunității, în perioada 1-3 mai, jandarmii sibieni au desfășurat acțiuni preventive, misiuni de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice, precum și misiuni de pază a obiectivelor din competența inspectoratului.

Echipajele de jandarmerie au acționat pe raza județului Sibiu atât independent, cât și împreună cu reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu.

În urma misiunilor desfășurate, jandarmii sibieni au legitimat peste 120 de persoane prin intermediul aplicației eDAC și au constatat 27 de contravenții. Au fost aplicate 8 amenzi în valoare totală de 8.400 de lei și 19 avertismente scrise.

Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor mai multor acte normative, respectiv:

Legea nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, pentru fapte precum adresarea de injurii, consumul de alcool în spațiul public și participarea la scandaluri;

Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, pentru desfășurarea acestora în afara zonelor special amenajate și aprinderea focului în locuri nepermise;

Legea pescuitului și a protecției resursei acvatice vii nr. 176/2024, pentru pescuit recreativ fără permis sau în perioada de prohibiție.

Jandarmii reamintesc cetățenilor că, în cazul în care sunt martori la fapte antisociale sau se află în situații dificile, pot solicita sprijinul acestora direct sau pot apela numărul unic de urgență 112.

Jandarmii sibieni rămân permanent la datorie pentru siguranța comunității.