Pe scurt: Elevii de clasa a VIII-a din Sibiu pot exersa pentru Evaluarea Națională cu testul de antrenament la Matematică publicat de ISJ Sibiu. Examenul începe pe 22 iunie 2026.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat testul de antrenament la Matematică pentru Evaluarea Națională 2026, împreună cu baremul de evaluare și notare pentru luna aprilie. Potrivit Edupedu.ro, testul respectă structura oficială a Evaluării Naționale și poate fi folosit de elevi pentru a simula examenul în condiții reale.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat și testele de antrenament și baremele aferente pentru lunile ianuarie și februarie, oferind astfel elevilor mai multe variante de pregătire pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a.

Calendarul oficial al Evaluării Naționale 2026 prevede că examenul începe luni, 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Elevii vor avea o zi liberă între probe. Cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie vineri, 12 iunie 2026.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor sunt programate pentru 2-3 iulie 2026. Elevii din Sibiu au avut deja ocazia să participe la simulări și să își verifice nivelul de pregătire, iar rezultatele acestor simulări au fost publicate anterior.

Testele de antrenament și baremele publicate de ISJ Sibiu sunt disponibile pentru toți elevii care doresc să se pregătească suplimentar pentru examenul de Matematică din cadrul Evaluării Naționale.

