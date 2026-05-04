Pe scurt: Tunelul Robești, al doilea tunel major de pe Autostrada Sibiu–Pitești, ajunge la faza de străpungere. Proiectul aduce noi recorduri de inginerie pe Valea Oltului.

Tunelul Robești, parte a Autostrăzii Sibiu–Pitești, va fi străpuns marți, 5 mai 2026, potrivit secretarului de stat Ionel Scrioșteanu Cosma.

Informația a fost prezentată de oficial în cadrul unui anunț citat de Economica.net.

Lucrările la tunelul Robești au început în octombrie 2025. Tunelul are o lungime de 900 de metri, iar execuția sa a presupus excavarea a aproximativ 200.000 de metri cubi de rocă, utilizarea a 60.000 de metri cubi de beton, 4.000 de tone de oțel și 70 de tone de explozibil pentru dislocarea rocii dure.

Este al doilea tunel străpuns pe Autostrada Sibiu–Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4. Potrivit datelor oficiale, lucrările pe Valea Oltului presupun realizarea a 31 de kilometri de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului, 7 tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 48 de poduri și viaducte însumând circa 13 kilometri și peste 15 milioane de metri cubi de săpături și umpluturi.

„În prezent, se lucrează pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni. Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni șantierul și pe celelalte sectoare. În această vară vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră esențială între București, Transilvania și întreaga Europă”, a declarat secretarul de stat Ionel Scrioșteanu Cosma

Tot pentru vara anului 2026 este programată deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

„Autostrada Sibiu–Pitești nu mai este doar o hartă colorată sau o promisiune îndepărtată. Reprezintă deja sectoare de drum modern în circulație, șantiere impresionante, tuneluri forate prin munți, viaducte care taie respirația și, cel mai important, conexiuni majore și oportunități de dezvoltare pentru toți românii”, a transmis secretarul de stat.

Contractul pentru lotul de 31,33 kilometri are o durată de 68 de luni și o valoare de 4,25 miliarde de lei. Principalele lucrări de artă includ 48 de poduri și viaducte cu lungimi între 32 și 843 de metri, precum și 7 tuneluri cu lungimi între 247 și 1.536 de metri.

