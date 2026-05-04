Comunitatea ortodoxă din orașul Cisnădie, județul Sibiu, a trăit momente deosebite în Duminica a 4-a după Paști, când a primit vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în Biserica „Sfânta Treime” din Cisnădie, înconjurat de un sobor de preoți.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, din sobor au făcut parte preotul doctor Vasile Gafton, protopopul de Avrig, preotul doctor Nicușor Sorin Mustață și preotul doctor Cătălin Crișan de la parohia gazdă, alături de preotul Nicolae Vintilă și preotul Laurențiu Broscățeanu de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Cisnădie, dar și alți slujitori ai altarului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „Theofania” din Sibiu.

Numeroși credincioși au participat la slujbă, printre aceștia aflându-se și primarul orașului, Mircea Orlățan. Cei prezenți au ascultat cu atenție cuvântul de învățătură rostit de ierarh, centrat pe Evanghelia vindecării slăbănogului de la Vitezda. Înaltpreasfințitul Laurențiu a evidențiat răbdarea și smerenia celui suferind, arătând că Mântuitorul Iisus Hristos a ales să-l vindece nu doar pentru neputința trupească, ci și pentru credința și resemnarea lui.

Ierarhul a subliniat că întrebarea „Vrei să te faci sănătos?” nu a fost întâmplătoare, ci menită să-i întărească voința și credința. De asemenea, a arătat că vindecarea nu a fost doar una fizică, ci și una sufletească, îndemnându-l pe cel tămăduit să nu mai păcătuiască. Potrivit Mitropolitului, Hristos nu condamnă, ci vindecă și oferă șansa unei vieți noi, în comuniune cu Dumnezeu.

La finalul slujbei, preotul doctor Nicușor Sorin Mustață a adresat mulțumiri ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oferindu-i în dar o icoană a Sfintei Treimi și un buchet de flori, în semn de recunoștință din partea comunității.

„Recunoștință aducem Bunului Dumnezeu pentru ziua aceasta, pentru că iată că ne-a ținut sănătoși să fim iarăși în Sfânta Sa Biserică și să ne împărtășim, așa cum a spus Părintele Mitropolit, cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. Și apoi, îngăduiți-mi să fiu recunoscător, împreună cu părintele Cătălin, Părintelui nostru Mitropolit pentru darul acesta pe care ni l-a făcut astăzi de a veni în mijlocul nostru, aici în comunitatea noastră și să slujească Sfânta și dumnezeiasca Liturghie arhierească, împreună cu părintele protopop și cu slujitorii sfintelor altare de aici din Cisnădie și puțin mai de departe. Vă suntem recunoscători, vă sărutăm dreapta din toată inima și rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate și, așa cum spunem noi de fiecare dată în Sfânta și dumnezeiasca Liturghie: să vă țină Dumnezeu, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, bine umblând și împlinind cuvântul lui Dumnezeu”, a spus pr. Nicuşor Sorin Mustaţă.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a acordat distincția „Dimitrie Cunțan” membrilor grupului vocal „Theofania”, pentru activitatea lor în cadrul slujbelor bisericești. Evenimentul s-a încheiat cu o slujbă de pomenire oficiată la mormintele preoților ctitori ai bisericii din Cisnădie.

FOTO Costin Chesnoiu