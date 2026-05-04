Pe scurt: Cursul euro a depășit pragul psihologic de 5,2 lei, iar incertitudinea politică și economică pune presiune suplimentară pe leu și pe costurile de finanțare ale statului.

Banca Națională a României a anunțat luni, 4 mai 2026, un curs oficial de 5,1998 lei pentru un euro, marcând un nou maxim istoric pentru moneda europeană, potrivit Mediafax.

Acest nivel este cu 0,0581 lei peste cursul de joi, 30 aprilie 2026, când euro fusese cotat la 5,1417 lei.

Înainte de ora 13.00, momentul la care BNR publică referința oficială, euro depășise pe piața valutară pragul de 5,2 lei. Cotația a coborât sub acest nivel cu puțin timp înainte de anunțul oficial, evoluție interpretată în piață drept semn al unei intervenții limitate a Băncii Naționale pentru a tempera volatilitatea.

Presiunea pe leu s-a accentuat după ce, vineri, 1 mai, când piața locală a fost închisă, euro a urcat în tranzacțiile internaționale până la aproximativ 5,2170 lei. Luni dimineață, moneda europeană se tranzacționa în jurul nivelului de 5,19 lei, înainte ca referința oficială să confirme apropierea de pragul psihologic de 5,2 lei.

Deprecierea accelerată a monedei naționale este asociată de analiști riscului politic, după ieșirea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Votul asupra moțiunii este programat pentru marți, 5 mai 2026, iar blocajul politic ar putea pune presiune pe randamentele datoriei publice, ratingul de țară și accesul României la fonduri europene.

Contextul economic amplifică reacția piețelor. România trebuie să reducă deficitul bugetar, după un nivel de peste 9% din PIB în 2024, iar guvernul are reforme de îndeplinit pentru accesarea a peste 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare și reziliență înainte de termenul-limită din august.

Tensiunea s-a transmis și către piața titlurilor de stat, unde randamentele obligațiunilor guvernamentale au urcat, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru împrumuturile statului. În piață sunt vehiculate randamente în jurul nivelului de 7,4%, apropiate de maximele atinse în perioadele recente de stres financiar.

Episodul amintește de presiunile apărute în urmă cu un an, după primul tur al alegerilor prezidențiale, când euro s-a apreciat brusc față de leu, iar dobânzile cerute pentru finanțarea României au crescut puternic.