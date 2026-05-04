Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a anunțat pe Facebook că și-a botezat fetițele la Sibiu, într-un eveniment pe care l-a descris ca fiind unul special, încărcat de tradiție și emoție.

Acesta a mai transmis că a fost înconjurat de familie, nași și prieteni, evidențiind totodată frumusețea iei, îmbrăcăminte tradițională românească.

Mesajul Europarlamentarului Nicu Ștefănuță

„Am botezat cele două fete ale noastre acasă la Sibiu. A fost foarte special, pentru că ne-am bucurat nu doar de nași, de familie și prieteni, dar și de cultura sibiană și transilvană, foarte dragi mie. Am avut parte de frumusețea unică a iei de Sibiu, pe care încerc, împreună cu parteneri culturali din țară să o înregistrăm ca marcă europeană protejată. Ne-am bucurat și de picturile restaurate ale Bisericii din groapă, primul loc de cult al românilor din vechiul burg săsesc. Iubesc tradițiile, cultura, veșnicia ce vin de la sat. Le voi promova în forma lor autentică mereu.”

FOTO Rareș Helici