Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 4 mai 2026, că exclude formarea unui guvern de uniune națională cu premier Călin Georgescu, considerând acest scenariu „bun doar de titlu de ziar”. Potrivit Mediafax, șeful statului a subliniat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, România va traversa o perioadă de incertitudine de una sau două săptămâni, însă țara va merge înainte.

„În oricare din situații – dacă trece sau nu trece moțiunea de cenzură – discuțiile politice vor fi dificile”, a afirmat Nicușor Dan. El a adăugat că există o responsabilitate atât din partea sa, ca președinte, cât și a partidelor politice, de a orienta România în direcția corectă: „Chiar dacă discuțiile vor fi dificile, va fi nevoie să le ducem înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem cu toții”.

Referitor la o posibilă criză politică, președintele a recunoscut că va exista „o situație de incertitudine cu privire la direcția și componența politică a guvernului și a majorității din spate”. Nicușor Dan a precizat că această incertitudine va dura „o săptămână-două”, dar nu ar trebui să provoace îngrijorare, deoarece există angajament pentru obiectivele importante și pentru menținerea direcției pro-occidentale.

Întrebat despre menținerea direcției europene a României în cazul unui guvern format de AUR împreună cu PSD, Nicușor Dan a explicat că a evitat să folosească termenul „extremist” încă din campania electorală. „Am vorbit de direcție occidentală-antioccidentală, am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, forțe politice care promovează ură, dezbinarea în societate. Cuvântul ‘extremist’ m-am ferit să-l folosesc. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR”, a spus președintele, menționând și reacția AUR la solicitarea Statelor Unite privind folosirea bazelor românești.

În cazul în care moțiunea de cenzură ar trece, iar AUR ar propune la Cotroceni un guvern de uniune națională cu premier Călin Georgescu, Nicușor Dan a declarat că „acest scenariu este exclus”. „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus. În momentul acesta, excludem. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează, în ceea ce privește componența guvernului, pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale”, a precizat șeful statului.

