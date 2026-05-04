Karateka de la Academia de Arte Marțiale ”Nicu Dascălu” – Filiala Sibiu au obținut opt medalii la Cupa Niko la Ashihara Karate Full Contact.

Sportivii Academiei de Arte Marțiale „ Nicu Dascălu” – Filiala Sibiu, practicanți de Ashihara Karate Full Contact, au participat sâmbătă, la cea de-a II-a ediție a Cupei Niko pentru copii și juniori, desfășurată la Brașov.

Dintr-un total de aproximativ 340 de participanți, delegația din Sibiu a fost reprezentată de 8 tineri karatiști.

Sub îndrumarea antrenorului Florin Țuicu, aceștia au reușit o performanță remarcabilă la competiția de kumite, obținând 8 medalii: 3 de argint și 5 de bronz.

Medalii Academia de Arte Marțiale „ Nicu Dascălu” – Filiala Sibiu:

Ariana Cojocariu (7 ani), locul 2 – argint

Claudiu Ioan Suciu (16 ani), locul 2 – argint

Radu Pipi Sarbu (8 ani) locul 2 – argint

Olivia Baran (14 ani), locul 3 – bronz

Ianis Potcoavă (7 ani), locul 3 – bronz

Filip Iordanescu (6 ani) locul 3 – bronz

Ana Maria Dancu (15 ani), locul 3 – bronz

Bogdan Alexandru Ioana (15 ani) locul 3 – bronz

Tehnicianul Florin Țuicu spune că există destul interes pentru karate din partea sibienilor. ”Copiii vin la karate, probleme sunt cu sălile, găsești spații doar când copiii sunt la școală. Toți 8 copii au luat medalii acum, la competiția din Brașov. Karate nu e un sport ieftin, sunt costuri cu echipament, cazare, masă, analize, raport, iar părinții se implică foarte mult. Fizic toți copiii sunt pregătiți, emoțional e mai greu, asta se vede doar în concursuri cu adversari” spune antrenorul Florin Țuicu.

Sportivii Academiei de Arte Marțiale „ Nicu Dascălu” – Filiala Sibiu se pregătesc la sala de fitness situată pe strada Liviu Ciulei. Clubul este din Brașov, având la Sibiu o filială.