Trei tineri, cu vârstele de 17, 18 și 22 de ani, din Arpașu de Sus, au fost depistați de polițiști în timp ce sustrăgeau și transportau ilegal material lemnos din fondul forestier al localității Arpașu, zona cunoscută popular sub denumirea „Podei”.

Totul s-a întâmplat duminică, 3 mai, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au intervenit și au identificat persoanele implicate, care ar fi folosit trei autovehicule pentru transportul materialului lemnos.

În urma verificărilor, s-a stabilit că cei trei ar fi tăiat fără drept arbori din specia gorun, cantitatea totală fiind de 3,2 metri cubi. Lemnul a fost predat reprezentanților Ocolului Silvic Dumbrăveni, iar cele trei autovehicule au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

“La data de 03 mai, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au depistat trei tineri, în vârstă de 17, 18 și 22 de ani, domiciliați în localitatea Arpașu de Sus, în timp ce au sustras în mod ilegal și au transportat material lemnos cu trei autovehicule din fondul forestier din localitatea Arpașu denumită popular ,,Podei “. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că aceștia ar fi tăiat fără drept arbori din specia gorun, în cantitate de 3,2 mc. În cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală de arbori și furt de arbori din fondul forestier național.“ transmite IPJ SIBIU