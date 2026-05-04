După aproape 50 de ani de colaborare fără litigii, între Salvamont România și Societatea Națională de Cruce Roșie din România a apărut un conflict istoric, generat de solicitarea Crucii Roșii ca Salvamont să renunțe la actuala siglă, pe motiv că ar conține un simbol protejat.

Crucea Roșie România cere anularea mărcii oficiale pe care Salvamont România o folosește de 60 de ani. Disputa a izbucnit în 2024, când Crucea Roșie a notificat Salvamont cu privire la utilizarea simbolului „cruce roșie” în siglă și a cerut renunțarea la acesta. Salvamont susține că emblema este utilizată de decenii, este legal înregistrată și diferă clar din punct de vedere grafic, în timp ce Crucea Roșie invocă legislația care protejează simbolul și riscul de confuzie. În lipsa unei înțelegeri amiabile, cazul a ajuns în instanță, unde urmează să fie tranșat.

Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a declarat că, deși situația este tensionată la nivel național, relațiile la nivel local au rămas bune, însă contextul juridic impune o anumită prudență în colaborare.

Acesta a povestit că a avut recent o discuție cu reprezentanții Crucii Roșii din Sibiu, în contextul lansării serviciului de ambulanță, însă a refuzat participarea la eveniment în calitate oficială. „Le-am explicat că nu pot participa ca reprezentant Salvamont, din cauza situației de la nivel național. Nu cred că este potrivit să ne afișăm împreună în acest context. Nici ei nu cunoșteau în detaliu subiectul și regretă situația”, a afirmat Popescu.

În ceea ce privește fondul disputei, directorul Salvamont Sibiu susține că sigla instituției este diferită de cea a Crucii Roșii și nu poate genera confuzie. „Avem elemente distincte, muntele este piesa centrală, iar simbolul crucii nu este construit din pătrate egale, ci din dreptunghiuri. Este un semn consacrat de zeci de ani. Am încercat o discuție amiabilă, dar nu s-a ajuns la un rezultat. Până la urmă, instanța va decide”, a precizat acesta.

Popescu a respins și acuzațiile potrivit cărora Salvamont ar utiliza sigla în scopuri comerciale. „Nu este adevărat. Este un serviciu de urgență, de utilitate publică, iar activitatea noastră nu generează profit”, a spus el.

Reprezentanții locali ai Crucii Roșii nu au oferit o declarație cu privire la situația conflictuală de la nivel național.

Contextul conflictului

Într-un comunicat de presă, „Salvamont România își arată profunda dezamăgire față de demersul început de către conducerea Societății Națională de Cruce Roșie din Romania de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont, demers inițiat pe fondul unei istorii frumoase de aproape 50 de ani între cele două entități în care nu a existat niciodată vreun litigiu, aruncând practic la lada de gunoi o colaborare îndelungată foarte bună și cu rezultate excepționale.

În toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului „cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală și solicitând renunțarea la actuala emblemă. În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema „triunghiul Salvamont” a fost concepută în anii ’60 și consacrată legal, împreună cu denumirea oficială „Salvamont”, încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunilor de salvare în munți.

Sigla Salvamont reprezintă astăzi un simbol cu puternic caracter de notorietate publică și este profund asociată activității de salvare montană din România. Din acest motiv, ne este dificil să renunțăm la un element identitar construit și recunoscut de generații întregi de salvatori montani și turiști.

Am arătat, de asemenea, că sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, întrucât acestea au caracteristici grafice distincte: formă, structură, elemente vizuale și text descriptiv diferite. Analiza comparativă evidențiază clar faptul că fiecare emblemă poate fi identificată fără posibilitatea apariției unei stări de confuzie.

Totodată, am precizat că marca SALVAMONT beneficiază de recunoaștere legală în temeiul Legii nr. 84/1998, emblema SALVAMONT este protejată, protecția legală fiindu-i acordată după verificarea eligibilității din perspectiva controlului de legalitate efectuat de specialiștii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, instituție care a examinat și aprobat toate procedurile de înregistrare de până acum, precum și în cea mai recentă, verificată inclusiv la nivel european și intrată în vigoare, pentru încă zece ani, începând din data de 10.12.2021 si orice contestație ar fi putut constitui motiv de refuz de înregistrare a acestei mărci.

Am mai arătat că, în cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională (…)”, se arată în comunicatul de presă.