Polițiștii sibieni au fost la datorie, în sistem integrat, pe întreaga durată a minivacanței de 1 Mai, pentru menținerea ordinii și siguranței publice și prevenirea evenimentelor care ar fi putut afecta comunitatea.

Peste 180 de polițiști au acționat zilnic, fiind organizate 37 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, reducerea riscului rutier, depistarea persoanelor urmărite și protejarea cetățenilor.

Pe parcursul celor 4 zile, polițiștii au intervenit la 268 de evenimente, dintre care 195 au fost sesizate prin SNUAU 112. În mai multe situații au fost semnalate fapte de violență domestică, iar în urma evaluării riscului au fost emise 5 ordine de protecție provizorii, în cazurile în care s-a constatat existența unui pericol iminent pentru victime.

“Pentru prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale, polițiștii au verificat aproximativ 1900 de autovehicule și au aplicat 860 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 pentru depășirea regimului legal de viteză. În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii rutieri au efectuat 1627 de testări cu aparatele alcooltest și 20 testări cu aparatele drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.” transmite IPJ SIBIU

Totodată, au fost reținute 30 de permise de conducere, dintre care 9 pentru consumul de alcool, 6 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 6 pentru depășire neregulamentară. De asemenea, au fost retrase 56 de certificate de înmatriculare.

În această perioadă au fost sesizate 39 de infracțiuni, dintre care 16 contra persoanei, 12 contra patrimoniului și 7 la regimul rutier.

Polițiștii sibieni rămân în continuare la datorie, siguranța comunității fiind o prioritate constantă a instituției.