Șoferii care tranzitează mai multe sectoare de drumuri naționale din județul Vâlcea, inclusiv pe Valea Oltului, trebuie să fie atenți luni, 4 mai, unde sunt instituite restricții de circulație, în funcție de condițiile meteo.

Autoritățile anunță lucrări de întreținere, reparații și modernizare care pot afecta semnificativ traficul rutier.

Pe DN 7, între kilometrii 156+250 și 166+000, pe raza localităților Milcoiu – Blidari, se desfășoară lucrări de cosire mecanizată a vegetației, în intervalul orar 08:00 – 16:00. Circulația se desfășoară îngreunat în zona utilajelor.

Tot pe DN 7, între kilometrii 157+800 și 183+000, între Milcoiu și Bujoreni, se montează sisteme de iluminat cu tehnologie LED, cu lumină asimetrică, pentru creșterea vizibilității la trecerile de pietoni. Lucrările au loc între orele 08:00 – 16:00, iar traficul este restricționat pe jumătate de cale, fiind dirijat de piloți de circulație.

Între kilometrii 183+000 și 189+000, în zona Lunca – Seaca, se execută reparații asfaltice între orele 08:00 – 18:00. Circulația este, de asemenea, restricționată pe un sens, cu dirijare.

Pe sectorul DN 7 cuprins între kilometrii 198+000 și 233+200, între Călimănești și Câineni, se desfășoară lucrări la versanți, dar și montarea de bariere de protecție, în intervalul 08:00 – 17:30. Traficul este închis pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar pentru cele sub această limită circulația se desfășoară alternativ, în reprize de maximum 30 de minute, dirijată prin semafoare sau piloți.

În zona localității Călinești, pe DN 7 Valea Oltului, între kilometrii 216+450 și 217+400, au loc lucrări la pila 1 a Ecoductului Călinești, între orele 08:00 – 15:30. Circulația se desfășoară pe un singur sens, iar în situații excepționale se pot aplica închideri temporare de până la 15 minute.

Pe DN 67, între kilometrii 178+000 și 181+000, în zona Govora – Bărsăști, se intervine pentru colmatarea fisurilor și crăpăturilor carosabilului, între orele 08:00 – 16:00. Traficul este dirijat pe jumătate de cale.

Pe DN 64, între kilometrii 112+000 și 123+000, între Râureni și Vlădești, se montează sisteme de iluminat LED pentru trecerile de pietoni, în intervalul 08:00 – 18:00. Circulația este restricționată pe un sens în zonele de lucru.

De asemenea, pe DN 7A, între kilometrii 33+000 și 37+000, între Valea Măceșului și Voineasa, se execută lucrări de rânguire a versanților între orele 08:00 – 18:00.

Circulația este închisă și deschisă alternativ, în reprize de maximum 15 minute, fiind dirijată de piloți.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren.