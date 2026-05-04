Pe scurt: Temperaturile ridicate cresc riscul de avalanșă în zonele montane înalte. Accesul la Bâlea Lac rămâne posibil doar cu telecabina.

Potrivit Rador, în Munții Făgăraș și Bucegi există un risc însemnat de avalanșă, evaluat la gradul 3 din 5, la altitudini ce depășesc 1.800 de metri.

Stratul de zăpadă măsoară peste doi metri la Vârful Omu, iar la Bâlea Lac ajunge la aproape 1,5 metri.

Creșterea accentuată a temperaturilor favorizează declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii și uneori mari, riscul fiind amplificat chiar și la suprasarcini mici. Potrivit corespondentului RRA Carmen Vulcan, accesul spre zona turistică Bâlea Lac, situată la 2.000 de metri altitudine în munții Făgăraș, este posibil doar cu telecabina cu plecare de la Bâlea Cascadă, deoarece tronsonul alpin al drumului Transfăgărașan rămâne închis până la vară.

Zona Bâlea Lac a fost frecvent menționată ca fiind printre cele mai expuse riscului de avalanșă, iar stratul de zăpadă ridicat și temperaturile în creștere mențin pericolul la cote înalte.