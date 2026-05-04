Pe scurt: Patru echipe din România au ocupat primele locuri la cel mai important concurs de robotică pentru elevi, impresionând juriul internațional.

Echipa de robotică Velocity, alcătuită din elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, a obținut titlul mondial la FIRST Tech Challenge, competiție desfășurată la Houston, Statele Unite.

Potrivit Radio România, succesul echipei a venit după un parcurs dificil, marcat de probleme tehnice depășite cu determinare și profesionalism.

„Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”, a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu.

Performanța Velocity este cu atât mai remarcabilă cu cât primele patru locuri ale competiției au fost ocupate de echipe din România.

Pe locul al doilea s-a clasat Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău, urmată de Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București și AI Citizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani, pe pozițiile trei și patru.

Competiția FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai importante din lume pentru elevii de gimnaziu și liceu, axată pe proiectarea, construirea și programarea roboților. Participanții dezvoltă soluții tehnice inovatoare și strategii de joc, lucrând în echipe și alianțe într-un format care simulează competiții inginerești reale.

În România, această competiție este organizată din 2016 de Asociația Nație prin Educație, contribuind la formarea unei generații de tineri pasionați de tehnologie și inginerie. Elevii sunt ghidați de mentori și antrenori, fiind încurajați să aplice cunoștințele teoretice în proiecte practice, într-un mediu competitiv și colaborativ.

Președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis felicitări

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale. Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor. România e mândră de voi!”

FOTO FIRST Tech Challenge Romania Facebook