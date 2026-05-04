Pe scurt: Opt firme din Prahova au pierdut milioane după ce ANAF a descoperit vânzări ilegale de aur sub formă de lingouri. Inspectorii au aplicat amenzi și au confiscat bijuterii și bani.

Inspectorii ANAF București au confiscat 4,51 milioane de lei de la opt firme din județul Prahova, în urma unor controale efectuate între 12 martie și 28 aprilie 2026.

Potrivit ANAF, firmele au topit aproape 12 kilograme de aur și le-au vândut sub formă de lingouri, fără a deține autorizațiile necesare.

La acțiunile de control au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au verificat respectarea legislației privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

Inspectorii au constatat lipsa documentelor de proveniență pentru mărfurile deținute, prelucrarea ilegală a metalelor prețioase și comercializarea acestora fără autorizație legală.

În urma verificărilor, ANAF a aplicat amenzi totale de 105.000 de lei și a dispus confiscarea a 28,66 grame de bijuterii din aur și diamante, evaluate la 26.154 de lei. De asemenea, a fost confiscată suma de 4.511.837 de lei, reprezentând contravaloarea celor aproape 12 kilograme de aur vândute ilegal sub formă de lingouri.

Inspectorii au sancționat firmele pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și ale Legii nr. 296/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va continua controalele în domeniul comercializării metalelor prețioase și al activităților de amanet, pentru a asigura un mediu fiscal echitabil și pentru protejarea drepturilor consumatorilor.