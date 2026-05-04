Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, atrage atenția asupra situației copiilor cu cerințe educaționale speciale și a presiunii uriașe resimțite de părinții acestora, într-o postare publică ce vine după o dezbatere organizată recent în oraș.

Politiciana descrie imaginea „unui părinte care duce în spate un rucsac plin nu cu rechizite, ci cu diagnostice, hârtii și programări”, subliniind că, de multe ori, la capătul acestui efort „nu este nimeni să-l ajute”, ci doar refuzul sistemului, sintetizat prin mesajul „Nu avem resurse”.

În urma discuțiilor purtate la dezbatere, senatoarea spune că una dintre cele mai dureroase concluzii este faptul că părinții copiilor cu nevoi speciale nu sunt ascultați. Deși sunt invitați formal „în parteneriat”, în realitate li se cere să fie „liniștiți, recunoscători și invizibili”, în timp ce se confruntă cu oboseală cronică, izolare și nevoia constantă de a-și justifica situația.

Un alt punct sensibil ridicat este confuzia dintre „integrare” și „incluziune”. Dacă integrarea presupune doar acceptarea copilului în școală, incluziunea înseamnă adaptarea sistemului la nevoile acestuia, explică senatoarea, subliniind că diferența este esențială pentru dezvoltarea reală a elevilor.

Datele prezentate pentru județul Sibiu indică o presiune majoră pe sistem: 1.882 de copii cu cerințe educaționale speciale, dar doar 54 de profesori de sprijin pentru 1.057 de elevi, ceea ce înseamnă o medie de 19 elevi per profesor, peste norma recomandată de 8–12. În plus, 60 de școli nu beneficiază deloc de astfel de specialiști, iar în mediul rural serviciile sunt aproape inexistente.

„Asta nu e incluziune. E supraviețuire!”, afirmă Deaconu.

Dincolo de lipsa resurselor, senatoarea atrage atenția asupra mentalităților, pe care le consideră la fel de problematice. Etichetări precum „strică ora” arată, în opinia sa, incapacitatea sistemului de a gestiona diversitatea, transferând vina asupra celor mai vulnerabili elevi.

Ea subliniază că, paradoxal, copiii acceptă mai ușor diversitatea decât adulții, iar rezistența vine adesea din partea altor părinți, ceea ce indică nevoia de informare și sensibilizare la nivelul comunității.

Printre soluțiile discutate se numără formarea cadrelor didactice, crearea unor echipe multidisciplinare și aplicarea reală a legislației existente, dar și sprijinirea părinților, considerați parte esențială a procesului educațional.

Mesajul central al intervenției rămâne însă un apel direct: „Ascultați părinții!”. Nu doar în momentele de criză sau birocratice, ci ca pe oameni care duc zilnic o luptă pentru copiii lor.

În final, senatoarea ridică o întrebare adresată întregii comunități: „Ce fel de comunitate suntem, dacă cei mai epuizați părinți trebuie să strige ca să fie auziți?”