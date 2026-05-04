Povestea lui Andreas, micuțul sibian diagnosticat cu autism și ADHD, continuă cu un nou capitol plin de speranță, dar și de obstacole financiare imense. După ce terapiile susținute de generozitatea sibienilor l-au ajutat să rostească primele cuvinte, familia luptă acum pentru a achiziționa un aparat de Neurofeedback care i-ar putea schimba radical viața.

Sibienii l-au cunoscut pe Andreas în octombrie 2025, când mama sa, Monica Dobrilă, făcea un apel disperat din cauza scumpirii ședințelor de terapie. Astăzi, la vârsta de 5 ani, progresele micuțului sunt vizibile și emoționante, însă lupta este departe de a fi câștigată.

Primul cuvânt: „MAMA” – O victorie a terapiei

Pentru mulți părinți, cuvântul „Mama” este ceva firesc. Pentru Monica, a fost un miracol obținut după ani de terapie comportamentală și stimulare cognitivă. Recent, familia a testat o metodă nouă în Sibiu: Neurofeedback.

„După terapie, primul cuvânt pe care l-a spus a fost ‘Mama’. A fost extrem de emoționant pentru mine și pentru toată lumea, știind cât de mult am luptat. Am observat că începe să fie tot mai calm, se uită în ochii tăi și este atent la detalii,” povestește Monica Dobrilă.

Neurofeedback-ul presupune monitorizarea activității cerebrale prin electrozi, ajutând creierul să își regleze singur impulsurile legate de concentrare și stări emoționale. Rezultatele au fost imediate: Andreas a început să vorbească, să fie atent și să coopereze.

Piedica financiară: 10.000 de lei pentru un aparat salvator

Deși rezultatele sunt extraordinare, costurile logistice sunt epuizante. Familia nu locuiește în imediata apropiere a clinicii, iar fiecare deplasare în Sibiu înseamnă, pe lângă costul ședinței, și cheltuieli cu transportul și cazarea în regim hotelier.

Soluția definitivă ar fi achiziționarea unui aparat special de Neurofeedback pentru uz casnic/constant, al cărui cost se ridică la aproximativ 10.000 de lei.

„Uneori, ca părinte, faci orice îți stă în cale să îți vezi copilul liniștit și fericit. Statul oferă un sprijin minim – o indemnizație de handicap de 1.574 lei și alocația dublă – sume care se evaporă rapid când o singură ședință de terapie costă deja peste 110 lei și sunt necesare mai multe pe săptămână,” explică mama lui Andreas.

Puterea de a merge mai departe: Eva

Pe lângă Andreas, Monica o are pe Eva, sora mai mică a băiețelului. Ea este „motorul” familiei: „Eva e puterea pe care mi-o dă și Andreas, și puterea care mi-o consumă. E o fetiță sănătoasă și ea mă face să nu renunț.”

Obiectivul final este ca Andreas să devină suficient de independent încât să poată frecventa o instituție de învățământ fără a fi nevoie de prezența permanentă a mamei ca însoțitor.

CUM POȚI AJUTA?

Comunitatea sibiană a demonstrat deja că poate face minuni pentru Andreas. Orice sumă, oricât de mică, sau o simplă distribuire a acestui caz, poate asigura continuitatea tratamentului.