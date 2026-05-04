Vești îngrijorătoare de la Spitalul Județean Sibiu. Bărbatul de 66 de ani, care a fost victima unui accident cumplit vineri, 1 mai, în localitatea Cristian, se luptă acum pentru viață pe secția de Terapie Intensivă.

Ceea ce a început ca o zi de muncă în grădină s-a transformat într-o tragedie pentru un sibian de 66 de ani. După ce a fost extras de sub utilajul agricol care i-a zdrobit piciorul, pronosticul medicilor rămâne unul extrem de rezervat.

Intervenție de urgență a medicilor SMURD

La fața locului a fost mobilizat imediat un echipaj SMURD cu medic. Salvatorii au acționat rapid pentru stabilizarea victimei, care prezenta leziuni severe.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în localitatea Cristian pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat care avea un picior strivit de un motocultor. Bărbatul prezenta un traumatism grav, prin strivire, și a fost transportat de urgență la UPU Sibiu”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Noi detalii despre starea pacientului

Deși inițial s-a sperat într-o evoluție favorabilă după stabilizarea de la locul accidentului, investigațiile medicale complexe realizate la Unitatea de Primiri Urgențe au scos la iveală gravitatea extremă a traumatismului.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Călin Boar, a oferit detalii de ultimă oră despre starea pacientului:

„Pacientul a fost preluat de UPU la data de 01.05.2026 și, în urma investigațiilor medicale, a fost internat pe Secția ATI, cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate.”

Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii din Cristian au ajuns imediat la locul incidentului pentru a demara cercetările. Din primele verificări, s-a stabilit că victima este un bărbat din municipiul Sibiu care se afla în Cristian în momentul producerii accidentului.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a dinamicii exacte în care s-a produs evenimentul”, precizează reprezentanții IPJ Sibiu.

Momentan, nu se cunosc cauzele exacte care au dus la pierderea controlului asupra utilajului agricol, ancheta fiind în plină desfășurare.