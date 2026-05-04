Pe scurt: Tineri sibieni au explorat roluri și relații la un training intens la Păltiniș, învățând cum să gestioneze conflictele și să se cunoască mai bine.

Cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș a devenit, de vineri, 1 mai, până duminică, 3 mai, locul de întâlnire pentru 40 de tineri din Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS).

Trainingul anual de formare, condus de trainerul Cătălin Bîrsan, a marcat al cincilea an consecutiv în care asociația organizează un astfel de eveniment, potrivit Tinerilor Sibiu.

Ediția din acest an a avut ca temă centrală gestionarea conflictelor și autocunoașterea. Programul a debutat vineri cu o drumeție în zona Oncești, urmată de o sesiune de autocunoaștere care i-a provocat pe participanți să renunțe la răspunsurile convenționale și să reflecteze sincer la propriile trăiri.

Exerciții de rol și conștientizare pentru relații sănătoase

Trainerul Cătălin Bîrsan a folosit sfori pentru a ilustra legăturile dintre oameni și modul în care apar „nodurile” în relații. Fiecare participant a fost încurajat să își asume responsabilitatea pentru „capătul său de relație”.

„Am învățat că relațiile cu cei din jur pornesc, în primul rând, de la mine și de la felul cum mă simt eu cu mine”, a declarat Carmen Afilipoaie, aflată la prima experiență de acest fel.

Un exercițiu de conștientizare a presupus ca tinerii să primească pălării și roluri secrete, pe care le-au jucat în timp ce pregăteau prânzul sau se ocupau de logistică. Împărțiți în categorii precum „salvatori”, „persecutori” sau „victime”, participanții au descoperit cât de dificil poate fi să menții un rol care nu ți se potrivește. Vanessa Turean, care a interpretat rolul de „victimă”, a povestit:

„Am realizat cât de dificil este să menții constant o atitudine negativă și cât de mult te consumă să depinzi de ceilalți. Rolul mi-a oferit o perspectivă clară asupra importanței renunțării la orgoliu pentru a construi relații sănătoase”.

Discuțiile au fost completate de prezentarea unor fundamente teoretice din Metoda E.SPERE a lui Jacques Salomé și analiza Triunghiului Dramatic, stârnind interesul tinerilor pentru înțelegerea propriilor stiluri de atașament.

Reflecții și mărturii ale participanților

Pe lângă orele de training, programul a inclus rugăciuni dimineața, cântarea Paraclisului și foc de tabără seara. Duminică, 3 mai, tinerii au participat la Sfânta Liturghie, marcând finalul celor patru zile de activități.

Tatiana Timiș, elevă, a declarat:

„Au fost trei zile în care am încetat să fim doar prieteni și am început să devenim o singură poveste despre ce înseamnă să crești cu adevărat împreună.” Sofia Nicolae, tot elevă, a subliniat importanța comunicării și a activităților creative pentru remedierea conflictelor: „Mă bucur că am avut oportunitatea să particip la un astfel de training, unde am putut învăța atât de multe alături de oameni dragi mie.”

Ilinca Roșu a apreciat atmosfera și șansa de a descoperi talente noi în grup:

„Locul în care am petrecut aceste zile a făcut totul și mai frumos, oferind o atmosferă aparte. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment.” Maria Penteleiciuc, studentă, a adăugat: „În liniștea munților, răsunăm noi – cântând, râzând, jucându-ne cu drag. Plecăm din acest training mai apropiați, cunoscându-i mai bine pe ceilalți, dar mai ales pe noi înșine.”

Carmen Afilipoaie a subliniat:

„Fericirea mea depinde de mine, iar oamenii sunt acolo ca să ne bucurăm de ei, dar și pentru ca ei să ne bucure pe noi.” Rareș Bera, elev, a menționat: „Au fost momente în care am râs enorm, dar și momente de maximă seriozitate. Mă bucur că am reușit să fac lumea să râdă, m-am bucurat de bucuria voastră.”

Maria Govoreanu, studentă, a reținut vorbele părintelui Teofil Părăian:

„Ceea ce faci, te și face”. Vanessa Turean a remarcat importanța procesului: „Trainingul mi-a reamintit că, uneori, călătoria este mai valoroasă decât destinația.” Andrei Feier, student, a apreciat efortul trainerului: „Sunt recunoscător pentru fiecare emoție trăită alături de oamenii de aici.”

Organizația Tinerilor din Sibiu a fost înființată în 2010, cu rădăcini la Mănăstirea Oașa, și reunește astăzi elevi, studenți și profesioniști. Sub coordonarea profesoarei Carmen Mihaela Jinariu, asociația promovează valorile prieteniei, credinței și tradiției, sub motto-ul: „Împreună pentru veșnicie!”.