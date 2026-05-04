Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu anunță premiera spectacolului „Dicționar pentru revoluții”, în regia lui Alin Uberti, o producție care investighează tema schimbării și felul în care noile generații se raportează la o lume aflată într-o continuă transformare.

Avanpremiera va avea loc în data de 3 iunie, ora 19:00, la Sala Studio, urmată de premiera oficială în 4 iunie, ora 19:00, în același spațiu.

Spectacolul va putea fi văzut și în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu FITS, în data de: 26 iunie, ora 16:00 și 26 iunie, ora 20:00 – Sala Studio.

Biletele au fost puse în vânzare pe www.tnrs.ro și la Agenția Teatrală din Sibiu.

„Studente și studenți care protestează, am tot văzut! Studenții protestează de când e lumea și pământul.

Pe lângă sesiuni, cursuri, restanțe și petreceri, studentele și studenții mai au o responsabilitate: când planeta deraiază, e treaba lor să schimbe sensul.

Cuvântul revoluție își are originile în cuvântul latin revolutio și însemna, inițial, o întoarcere sau o schimbare de sens; era un cuvânt folosit pentru a descrie mișcările unui corp ceresc. Istoria ne-a arătat că planeta deraiază des. Dar ne-a arătat și că sensul mișcării ei se poate schimba la fel de des. Exact așa cum se schimbă și sensul cuvintelor. Cuvântul revoluție, de exemplu, are astăzi un sens amar pentru unele și unii dintre noi. Ne imaginăm confuzie, violență, clădiri care ard.

Însă revoluție poate să însemne și schimbare: schimbarea sensului cuvintelor pe care le rostim, schimbarea ideilor pe care le răspândim, schimbarea orânduirii economico-politice dintr-o comunitate. Astăzi, ca în multe alte momente trecute sau încă neîntâmplate, studentele și studenții, alături de multe alte soiuri de oameni, luptă pentru schimbare — pe internet, în sălile de curs, pe stradă. Pe multe străzi, lupta se petrece cântând și dansând, cum au fost protestele recente din Georgia, unde fiecare ieșire în stradă era însoțită de muzică și artificii (pe care protestatarii și protestatarele le foloseau ca să se apere de violențele forțelor de ordine), sau în Iran, unde lumea a dansat în stradă împotriva regimului!

Și de ce nu, într-un musical! În care zece studente și studenți se baricadează în propria lor sală de curs, în semn de protest, și, după aproape o lună, ajung să schimbe lumea.

La fel ca pe străzile din întreaga lume, pe scenă, în acest spectacol, muzica și dansul devin unelte prin care sensul cuvintelor, al ideilor și al organizării se schimbă” – Alin Uberti.

Dicționar pentru revoluții

De Alin Uberti și Narcis Zamfir

Regia: Alin Uberti

Versuri: Narcis Zamfir

Muzică & pregătire vocală: Victor Moldovan

Scenografia: Cosmin Stancu

Coregrafie și mișcare scenică: Vlad Furtună

Management de proiect: Claudia Maior și Denisa Bar

Sufleor și asistență regie: Ania Petrean

Distribuție: Cosma Ioana, Antonia Dobocan, Crina Dumitrașcu, Mădălina Foficaș, Gabriela Pîrlițeanu, Radu Costea, Ali Deac, Horia Fedorca, Ştefan Tunsoiu, Iustinian Turcu

Regizor tehnic: Ștefan Bucșa

Sunet: Cătălin Scheau

Lumini: Sergiu Pașcalău

Video: Claudiu Mihăilescu

Recuzită: Ana Dumitru

Cabine: Angelica Ognean