După o săptămână marcată de numeroase apariții ale urșilor în Cartierul Arhitecților și zonele limitrofe, primele zile ale lunii mai confirmă faptul că pericolul rămâne activ în județul Sibiu. Autoritățile au fost alertate din nou prin numărul de urgență.

Situația urșilor care coboară în zonele locuite din Sibiu, Cisnădie și Șelimbăr rămâne una de actualitate și extrem de tensionată. După ce în ultima săptămână a lunii aprilie au fost înregistrate nu mai puțin de 9 apeluri la numărul de urgență 112, trendul continuă și la începutul lunii mai.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Sibiu au raportat noi sesizări primite din partea cetățenilor care au observat animalele sălbatice în apropierea zonelor împădurite.

Trei apeluri în doar trei zile

Potrivit datelor oficiale furnizate de IJJ Sibiu, în primele trei zile din mai, urșii au fost văzuți în zonele împădurite de pe raza localității Moșna, la ieșirea din Sibiu spre Mediaș, dar și în stațiunea Păltiniș.

„În perioada 01-03 mai 2026, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate 3 apeluri prin SNUAU 112, prin care a fost sesizată prezența urșilor în zone împădurite de pe raza județului Sibiu”, a declarat Floriana Picioiu, purtător de cuvânt al IJJ Sibiu.

Marius V

Containere puse la pământ în Păltiniș

Dincolo de cifrele oficiale, mărturiile celor care au petrecut weekendul pe munte sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Marius V., un montaniard experimentat, a descris o întâlnire tensionată în masivul Cindrel, unde prezența ursului a fost simțită mai întâi de câinii de la stânele din zonă.

„Fain astăzi în Cindrel. Am semnalat prezența unui urs înainte de Rozdești. Era în două picioare lângă pilonul de dinainte de vârf. Cățelul care ne însoțea a simțit că ceva nu este în regulă prin felul în care se purta”, povestește sibianul.

Mai mult, acesta a raportat că urșii au început să facă legea și în stațiunea Păltiniș, unde tomberoanele de gunoi au fost găsite răsturnate, semn al căutării disperate de hrană: „Azi dimineață în Păltiniș toate containerele erau date jos. De mult timp nu am mai văzut așa ceva la ora 8 dimineața”.

Localnicii, la limita răbdării

Această nouă serie de apeluri vine pe fondul unei revolte tot mai mari a locuitorilor, în special a celor din Cartierul Arhitecților și zona Șopa. Oamenii se plâng că activitățile cotidiene, precum dusul gunoiului sau plimbările prin cartier, au devenit extrem de riscante. Reamintim că în zilele precedente, locuitorii au reclamat atacuri asupra animalelor din gospodării (oi și cai), susținând că situația a scăpat de sub control.

Ce trebuie să faceți dacă vă întâlniți cu ursul

Jandarmeria Sibiu insistă asupra unui comportament preventiv pentru a evita orice incident tragic. De cele mai multe ori, până la sosirea echipajelor, animalele se retrag în pădure, însă monitorizarea zonelor continuă.

„Le recomandăm cetățenilor ca, de fiecare dată când constată prezența animalelor sălbatice, să sune la 112, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia”, a adăugat Floriana Picioiu.

Amintim că în ultima perioadă au fost raportate prezențe ale urșilor pe pista de biciclete dintre Sibiu și Rășinari (zona Tropinii Noi), lângă Ferma Seviș, dar și pe DN1, în apropiere de Veștem. Jandarmii continuă misiunile de patrulare și monitorizare a zonelor critice pentru a asigura protecția comunității.