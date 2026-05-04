Pe scurt: Vremea se încălzește rapid, dar ploile nu dispar: ANM anunță temperaturi ridicate și averse aproape în fiecare zi, în toate zonele țării.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, potrivit AGERPRES, că în perioada 4 – 17 mai, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în întreaga țară, cu temperaturi maxime ce pot ajunge la 28 de grade în unele regiuni.

În același timp, sunt prognozate averse aproape zilnic după data de 6 mai, în toate zonele țării.

Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș vor avea temperaturi ridicate și ploi frecvente

În Banat, prima săptămână aduce temperaturi diurne peste media perioadei, cu maxime între 24 și 28 de grade. În a doua săptămână, valorile scad treptat la 21-24 de grade. Minimele cresc de la 6-7 grade pe 5 mai la 13 grade pe 7 mai, apoi se stabilizează între 10 și 13 grade, cu o ușoară scădere spre finalul intervalului. După 6 mai, sunt posibile averse aproape zilnic, local și temporar.

În Crișana, încălzirea continuă până marți, 5 mai, când maximele ajung la 28 de grade, peste normalul perioadei. În următoarele zile, temperaturile scad spre 23 de grade, apoi revin la 24-26 de grade la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua. Ulterior, maximele variază între 20 și 23 de grade. Minimele cresc până la 13 grade pe 7 mai, apoi oscilează între 8 și 11 grade. După 6 mai, aversele vor fi prezente aproape zilnic.

În Transilvania, maximele cresc de la 22 la 26 de grade până pe 6 mai, apoi oscilează între 22 și 25 de grade până pe 11 mai și scad la 19-22 de grade spre finalul intervalului. Minimele urcă de la 5 grade pe 5 mai la 10 grade pe 8 mai, apoi se mențin între 7 și 11 grade. După 6 mai, sunt posibile perioade cu averse zilnice, local.

În Maramureș, încălzirea continuă până pe 6 mai, când maximele ating 26-27 de grade, peste valorile obișnuite. Pe 7 mai, temperaturile scad cu 4-5 grade și se mențin până pe 9 mai, apoi ajung la 23-24 de grade pe 10-11 mai și scad la 18-22 de grade spre finalul intervalului. Minimele cresc de la 6 grade la început la 11 grade pe 7-8 mai, apoi variază între 7 și 10 grade. După 6 mai, aversele vor fi prezente zilnic.

Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia: temperaturi în creștere și averse aproape zilnic

În Moldova, maximele variază între 20 și 24 de grade, iar minimele cresc de la 6-7 grade la 12 grade pe 8 mai, apoi se mențin între 8 și 11 grade. Din 7 mai și până la finalul intervalului, aversele vor fi prezente zilnic, local și temporar.

În Dobrogea, în primele patru zile, maximele sunt în jur de 18 grade, apoi cresc la 22 de grade pe 8 mai și se mențin între 20 și 23 de grade până la finalul perioadei. Minimele cresc de la 6 grade la 12 grade pe 9 mai, rămân constante până pe 12 mai, apoi scad ușor. Probabilitatea de averse crește după 7 mai.

În Muntenia, până pe 12 mai, temperaturile cresc, cu maxime între 21 și 26 de grade și minime între 6 și 12-13 grade. După acest interval, valorile scad cu 3-4 grade. Aversele apar izolat până pe 7 mai, apoi pe arii mai extinse, aproape zilnic.

În Oltenia, maximele variază între 23 și 26 de grade, peste media perioadei. Minimele cresc de la 5-6 grade la 12-13 grade pe 11-12 mai, apoi se mențin între 9 și 12 grade. Averse izolate sunt posibile până pe 7 mai, apoi pe arii mai extinse, aproape zilnic.

La munte, maximele se situează între 10 și 15 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. Aversele vor fi pe suprafețe mici până pe 6 mai, apoi aproape zilnic pe arii mai extinse.

Aceste prognoze vin după o perioadă cu minime record și variații bruște de temperatură în mai multe regiuni ale țării.