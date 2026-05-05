Circulația rutieră pe DN 7, în localitatea Lazaret, a fost afectată marți în urma unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Incidentul s-a produs la kilometrul 241+500, unde traficul a fost blocat total pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a permite eliberarea părții carosabile.

La fața locului au intervenit polițiștii rutieri, care au gestionat situația și au efectuat verificările specifice.

În prezent, circulația a fost reluată, însă șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență în trafic, să respecte indicațiile polițiștilor și să adapteze viteza la condițiile de drum.