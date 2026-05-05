Sibienii au reacții diferite față de un proiect de lege inițiat de parlamentari ai UDMR, care propune modificări importante în modul de acordare a alocațiilor pentru copii.

Potrivit proiectului, alocația copiilor cu vârste între 3 și 18 ani ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei. Diferența, împreună cu o sumă suplimentară, ar putea fi acordată sub forma unei burse de prezență de aproximativ 250 de lei, condiționată de frecvența la școală sau grădiniță și de obținerea notei 10 la purtare.

Inițiatorii susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și încurajarea participării la educație. Dacă va fi adoptată, aceasta ar putea intra în vigoare începând cu anul școlar 2027–2028.

Opiniile oamenilor din Sibiu sunt însă împărțite. Aurel, un sibian, privește cu rezerve propunerea. „Sună un pic aiurea, mai ales cu prețurile de acum. Nu știu ce să zic… părinții care au copii pot să spună mai bine dacă e bine sau nu”, a spus acesta.

De cealaltă parte, Maria consideră că suma propusă este insuficientă. „E prea puțin. Cu ce îi îmbrac? Cu ce le cumpăr caiete și rechizite? Aș vrea să fie mai bine în țara noastră”, a declarat sibianca.

„Este un proiect inteligent”

Există însă și voci care susțin proiectul. Tinerii consideră că poate fi o soluție utilă împotriva abandonului școlar. „Este un proiect destul de inteligent. Sunt de acord, pentru că trebuie să ajutăm copiii să evolueze”, a spus Teodora.

În același sens, Lorena consideră că măsura ar putea avea un impact pozitiv mai ales pentru copiii din medii vulnerabile. „De obicei, copiii din familii defavorizate renunță mai ușor la școală. Această bursă ar putea fi o încurajare pentru ei”. a spus tânăra.