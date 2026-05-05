Comuna Șura Mare continuă ofensiva împotriva celor care ignoră normele de bun simț și legislația privind protecția mediului. În ultimele zile, Poliția Locală a identificat și sancționat mai mulți cetățeni care au abandonat deșeuri pe terenurile din localitate, amenzile fiind pe măsura faptelor.

Localitatea Șura Mare continuă ofensiva împotriva fenomenului depozitării ilegale a deșeurilor. Mesajul autorităților este unul fără echivoc: cine poluează, plătește și curăță.

Două cazuri în două zile: Identificați și puși la curățenie

Pe 16 aprilie, agenții au găsit la fața locului un morman de haine aruncate.

,,Autorul faptei a fost identificat și sancționat contravențional în conformitate cu prevederile Regulamentului privind buna gospodărire a Comunei Șura Mare. Terenul a fost adus la forma inițială, prin curățarea acestuia”, au precizat reprezentanții Poliției Locale.

Înainte cu 24 de ore , pe 15 aprilie, agenții au intervenit din nou pentru un caz similar, de data aceasta aplicând sancțiunea maximă permisă de regulamentul local:

,,Autorul faptei a fost identificat și sancționat contravențional cu amenda maximă prevăzută de Regulamentul privind buna gospodărire a Comunei Șura Mare. Ulterior a adus terenul la forma inițială, prin curățarea acestuia.”

Ajunși la fața locului, agenții Poliției Locale au găsit un peisaj dezolant: zeci de haine abandonate, pungi de diverse mărimi și pahare din plastic aruncate.

Amenzi de până la 45.000 lei conform legislației naționale

Poliția Locală Șura Mare avertizează că, pe lângă amenzile locale, se pot aplica prevederile mult mai drastice ale O.U.G. nr. 92/2021:

,,Vă aducem la cunoștință faptul că, în anumite condiții, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, unele abateri pot fi sancționate contravențional cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 lei și aplicarea sancțiunii contravenționale complementare, în sarcina și pe cheltuiala contravenientului, de ridicare a deșeurilor și curățarea terenului.”