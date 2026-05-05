Organizatorii Gușterița Trail Run (GTR), una dintre cele mai accesibile competiții de alergare montană din Sibiu, anunță lansarea seriei de evenimente „Training for the Trails” – antrenamente de grup dedicate celor care vor să treacă de la alergarea pe asfalt la cea pe poteci.

Inițiativa își propune să dezvolte o comunitate a pasionaților de alergare în natură și să faciliteze adaptarea treptată la alergarea pe trasee de trail.

Prima întâlnire din cadrul Training for the Trails va avea loc vineri, 8 mai, în Pădurea Gușterița din Sibiu.

Seria Training for the Trails vine ca o extensie naturală a evenimentului GTR și creează un cadru simplu și prietenos pentru cei care vor să încerce alergarea pe potecă. Alergările vor avea loc constant, până în luna septembrie, și sunt gratuite pentru toți participanții.

Ieșirile sunt gândite ca alergări de grup, fără presiune și fără ritm impus, în care participanții se pot familiariza treptat cu terenul și cu specificul alergării pe potecă. Accentul este pus pe acomodare, încredere și plăcerea de a alerga în natură.

Coordonatorul acestor sesiuni este Cosmin Stan, alergător și antrenor certificat din anul 2024, cu rezultate notabile în competiții locale și naționale. Implicarea sa în acest proiect vine din dorința de a face alergarea trail mai accesibilă:

„Pentru mulți, primul contact cu alergarea pe potecă poate părea dificil sau necunoscut. Prin aceste alergări vrem să arătăm că lucrurile pot începe simplu, într-un ritm normal, fără presiune, iar sub îndrumarea potrivită și cu încredere în forțele proprii, poți ajunge chiar să participi la competiția GTR. Este un proces în care te obișnuiești cu terenul, înțelegi cum alergi pe potecă și, mai ales, te bucuri de experiență.”

Prima alergare va avea loc vineri, 8 mai, de la ora 18:00, punctul de întâlnire fiind Parohia Evanghelică C.A. Gușterița (Str. Maior Octavian Niță nr. 30, Sibiu). Sesiunea va avea un caracter introductiv, cu o durată de aproximativ o oră, fiind dedicată cunoașterii traseelor și acomodării cu alergarea în teren natural.

Participarea este gratuită, iar cei interesați pot găsi mai multe detalii și confirma prezența în cadrul evenimentului dedicat, de pe pagina oficială de Facebook GTR.

Competiția oficială Gușterița Trail Run se va desfășura în data de 19 septembrie 2026 și propune mai multe curse, adaptate diferitelor niveluri de experiență:

Sprint King & Queen – cursa de 5 km, potrivită pentru cei aflați la început;

Cross Boss – cursa de 10 km, pentru alergători amatori;

Heroes Race – cursa de 21 km, dedicată celor cu experiență în alergarea trail;

Dream Team – cursa de 24 km în total, pentru echipe de câte doi alergători;

Junior Joy – cursele copiilor, între 500 m și 1250 m, în funcție de vârstă.

Traseele se desfășoară în pădurea Gușterița, Sibiu, pe poteci și drumuri forestiere, cu diferențe de nivel accesibile și fără a necesita experiență montană, fiind concepute ca un punct de intrare în alergarea trail.

Prin această inițiativă, Gușterița Trail Run își propune să încurajeze cât mai mulți oameni să descopere alergarea în natură și bucuria de a aprecia potecile aflate atât de aproape de oraș.

Înscrierile pentru GTR 2026 sunt oficial deschise și se realizează online pe site-ul www.gtr.ro Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile pe paginile de social media: https://www.facebook.com/gusteritatrail