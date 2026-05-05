Elevii de clasa a VIII-a din județul Sibiu intră în linie dreaptă pentru admiterea la liceu. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat broșura oficială pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026–2027, document care include calendarul complet, regulile de repartizare, probele speciale, modelul fișei de înscriere și planul de școlarizare.

Potrivit broșurii, admiterea în clasa a IX-a se desfășoară în baza OMECTS nr. 4802/2010, OMEC nr. 6060/2025 și OMEC nr. 3490/2026. Documentul stabilește că repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

Prima etapă, cea mai importantă pentru majoritatea elevilor, începe efectiv în luna iulie. În 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere transmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană. În aceeași zi, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au studiat în limba maternă și vor ca media de la Evaluarea Națională să fie calculată fără proba de limbă maternă trebuie să depună declarațiile la secretariatele școlilor de proveniență.

Pe 9 iulie 2026 se anunță ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a. Tot atunci, secretariatele școlilor completează fișele de înscriere cu datele personale ale elevilor, mediile generale de absolvire, notele obținute la Evaluarea Națională, mediile de admitere și celelalte informații necesare pentru repartizare.

Cea mai importantă perioadă pentru elevi și părinți este 13–20 iulie 2026. Atunci se completează opțiunile în fișele de înscriere. Broșura atrage atenția explicit că „orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită” și că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului”.

În aceeași perioadă, 13–20 iulie, datele din fișele de înscriere sunt introduse în aplicația informatică centralizată. Părinții și candidații trebuie să verifice fișa listată de calculator, iar eventualele greșeli trebuie corectate înainte de transmiterea finală a bazei de date.

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere este 20 iulie 2026. Tot atunci se predau sau se transmit fișele de opțiuni originale.

Pe 21 iulie 2026 sunt verificate și corectate eventualele erori din bazele de date, inclusiv situațiile în care apar candidați în baza de date pentru repartizarea computerizată, deși aceștia au fost deja admiși la licee unde se susțin probe de aptitudini.

Repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie 2026. În aceeași zi sunt comunicate rezultatele candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal și se afișează, în unitățile de învățământ gimnazial, lista locurilor rămase neocupate în liceele din județ.

După repartizare, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Perioada de depunere a dosarelor este 23–28 iulie 2026. Candidații care nu își depun dosarul în termen sunt considerați retrași, iar locurile lor devin disponibile pentru rezolvarea situațiilor speciale sau pentru etapa următoare.

În 28 iulie, liceele transmit situația locurilor rămase libere, iar între 29 și 31 iulie comisia județeană de admitere rezolvă situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată. Potrivit metodologiei, printre aceste situații pot fi cazuri medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, apropierea de domiciliu sau corectarea unor erori de transcriere.

A doua etapă de admitere începe în 31 iulie 2026, când se afișează centrul de admitere, situația locurilor rămase libere, inclusiv cele pentru candidații romi și candidații cu CES, precum și graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. Candidații se înscriu pentru probe pe 3 august, probele se desfășoară în 4–5 august, iar rezultatele sunt afișate în 6–7 august.

Cererile de înscriere pentru etapa a doua se primesc în perioada 10–12 august 2026. Repartizarea candidaților din etapa a doua se face în 17–18 august, de către comisia de admitere județeană, conform unei proceduri care va fi publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Broșura mai prevede că, după derularea celor două etape, dacă mai apar solicitări de înscriere, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere, repartizează candidații în intervalul 24 august 2026 – până la începerea cursurilor anului școlar 2026–2027