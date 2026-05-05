O casă din Mediaș a fost cuprinsă de flăcări. Trei autospeciale din cadrul ISU Sibiu au fost trimise la fața locului.

UPDATE

Incendiul a izbucnit inițial la o anexă gospodărească de aproximativ 20 de metri pătrați, după care s-a propagat la acoperișul și podul casei vecine. Din fericire, a fost lichidat.

„Anexa a ars în totalitate. Casa vecină a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 100 mp, la nivelul podului. Nu au fost victime. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență, marți, în Mediaș pe strada Gheorghe Pop de Băsești pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperișul unei case.

„La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere si o ambulanță SAJ. Din primele informații incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum la acoperișul și la podul casei, pe o suprafață de aproximativ 80 mp”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!