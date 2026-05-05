Pe scurt: Predoiu susține că soluția moțiunii nu este benefică pentru România și că PNL trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea guvernării.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne demis, a declarat marți, 5 mai, că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Potrivit Mediafax, Predoiu a subliniat că partidul trebuie să cântărească între o decizie pripită și continuarea guvernării: „PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea”.

Predoiu a afirmat că „această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macrobugetare, ceea ce s-a făcut, și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunătate. Din păcate, pe parcurs, s-a pierdut această misiune și în niciun caz nu trebuia să ajungem până la acest punct în care s-a ajuns”.

Ministrul demis a mai spus că soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. El a amintit de fostul premier Theodor Stolojan, care considera că discuțiile și negocierile ar fi trebuit să continue până la epuizare: „ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când (…) se cădea sub masă”.

Predoiu a subliniat că PNL este un partid care are soluții pentru țară și care și-a asumat această responsabilitate anul trecut. El a menționat că „este foarte multă emoție în partid” și că urmează ședințe în orele următoare.

Fostul președinte interimar al PNL a insistat că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea:

„Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. În niciun caz nu s-a discutat acest lucru. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe să își asume aceste responsabilități”, a spus Cătălin Predoiu, adăugând că aceste aspecte vor fi discutate în partid.

Întrebat dacă în ședință i se va cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de președinte al PNL ca urmare a moțiunii de cenzură, Predoiu a răspuns: „nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios să-și aleagă președinții la congrese, nu între congrese”.

„Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi de guvernare. Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să facem cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă și-ar asuma rolul de premier dacă i s-ar propune, Predoiu a precizat:

„O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare decât în măsura în care partidul va accepta nominalizarea. Funcția de prim-ministru nu este individuală și este una care aparține partidului”.

