Elevii de clasa a VIII-a din județul Sibiu au la dispoziție, în această perioadă, una dintre cele mai importante decizii din parcursul lor educațional: alegerea liceului. Broșura de admitere publicată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu pentru anul școlar 2026–2027 oferă toate datele necesare pentru această alegere – de la numărul de locuri disponibile până la ultimele medii de admitere din anul precedent.

Aceste informații devin esențiale în perioada 13–20 iulie, atunci când elevii completează fișele de înscriere. Practic, în acele zile se decide unde va învăța fiecare absolvent de gimnaziu.

Potrivit metodologiei, repartizarea computerizată din 22 iulie se face strict în funcție de media de la Evaluarea Națională și de ordinea opțiunilor completate. „Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea candidatului”, se arată în broșura oficială.

Cum trebuie interpretate datele

Tabelul de mai jos nu este doar o listă de cifre. Este, de fapt, un instrument de orientare:

numărul de locuri arată cât de mare este oferta

ultima medie indică nivelul competiției

diferența dintre licee poate depăși chiar 4 puncte

În general, o clasă are 28 de locuri, la care se pot adăuga locuri speciale pentru elevii romi și pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

MUNICIPIUL SIBIU

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Mate-info intensiv info 1 28 9.37 Științe nat. intensiv FR 1 28 9.05 Științe nat. intensiv DE 1 28 9.05 Științe nat. 1 28 9.05 Științe nat. bilingv EN 2 56 9.42

Colegiul Național „Octavian Goga”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Mate-info 1 28 9.22 Științe nat. maghiară 1 28 9.12 Științe nat. DE 1 28 9.12 Științe nat. bilingv EN 1 28 9.42 Filologie EN 1 28 8.87 Filologie bilingv EN 1 28 8.97 Științe sociale 2 56 8.92

Colegiul „Brukenthal”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Mate-info DE 1 28 8.98 Științe nat. DE 2 56 8.98 Filologie DE 1 28 8.75

Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Educație timpurie 1 24 8.15 Primar DE 1 24 7.88 Primar RO 2 48 8.45 Filologie DE 1 28 7.61 Filologie bilingv EN 1 28 8.40

Liceul „Constantin Noica”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Științe nat. EN 1 28 8.65 Științe nat. 1 28 8.65 Filologie 1 28 8.50 Filologie EN 1 28 8.50

Liceul „Onisifor Ghibu”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Sportiv 1 24 9.43 Mate-info 1 28 8.92 Științe nat. DE 1 28 8.51 Științe nat. 1 28 8.90 Filologie EN 2 56 8.20–8.75

Liceul de Artă

Specializare Clase Locuri Ultima medie Arte vizuale 1 24 7.23 Muzică vocală 0.5 6 6.40 Muzică instrumentală 0.5 18 –

Colegiul Economic „Barițiu”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Economic DE 1 28 8.00 Economic EN 1 28 8.20 Economic 2 56 8.20 Administrație 1 28 8.20 Gastronomie 1 28 8.05 Turism 1 28 8.00

Colegiul Agricol „Barcianu”

Specializare Clase Locuri Veterinar 1 28 Ecologie 1 28 Horticultură 1 28 Dual veterinar 1 28

Colegiul „Cibinium”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Turism 1 28 7.53 Design vestimentar 1 28 7.30 Textile 1 28 7.30

Liceul „Independența”

Specializare Clase Locuri Tehnologic 3 84

Liceul „Carol I”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Teologie 1 24 6.02 Construcții 1 28 6.15

Liceul „Avram Iancu”

Specializare Clase Locuri Ultima medie CNC dual 2 56 5.85 Silvicultură 1 28 6.77 Mobilă 1 28 7.07

Liceul „Terezianum”

Specializare Clase Locuri Ultima medie Alimentar 4 112 6.20 Gastronomie 3 84 – Electromecanic 1 28 6.37

Liceul ERI

Specializare Clase Locuri Mate-info EN 1 28 Științe sociale EN 1 28

RESTUL JUDEȚULUI (LISTĂ COMPLETĂ)

Liceu Localitate Clase Locuri Gustav Gündisch Cisnădie 2 56 Liceul Tehnologic Cisnădie 2 52 Johannes Lebel Tălmaciu 2 56 Ioan Lupaș Săliște 2 56 Gheorghe Lazăr Avrig 3 84 Ilie Măcelariu Miercurea Sibiului 2 56 Școala Națională de Gaz Mediaș 5+ 150+ Roth-Oberth Mediaș 3 84 Axente Sever Mediaș 4 112 Mediensis Mediaș 3 84 Automecanica Mediaș 3 84 Nicolae Teclu Copșa Mică 2 56 Stănescu Valerian Târnava 2 56 Timotei Cipariu Dumbrăveni 3 84 August Treboniu Laurian Agnita 3 84 Liceul Tehnologic Iacobeni 2 56

Diferențe mari între licee în funcție de profil și concurență

Datele din broșura de admitere arată diferențe semnificative între liceele din județul Sibiu, atât în ceea ce privește numărul de locuri, cât și nivelul mediilor de admitere.

La colegiile naționale, concurența rămâne ridicată, iar ultimele medii depășesc frecvent pragul de 9.00, ajungând în unele cazuri chiar peste 9.40, în special la clasele bilingve sau la profilurile de matematică-informatică.

În același timp, liceele teoretice cu profil umanist sau mixt înregistrează medii de admitere situate, în general, între 8.00 și 9.00, oferind o alternativă pentru elevii cu rezultate bune, dar care nu ating nivelul cerut de liceele de elită.

Pe de altă parte, oferta liceelor tehnologice este mai generoasă ca număr de locuri, iar mediile de admitere sunt considerabil mai accesibile, în unele cazuri apropiindu-se de 5.00. Aceste unități școlare rămân o opțiune importantă pentru elevii care își doresc o calificare profesională sau care nu au obținut medii mari la Evaluarea Națională.

Reprezentanții sistemului de învățământ subliniază, în broșura oficială, că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea candidatului”, motiv pentru care elevii sunt sfătuiți să își construiască lista de opțiuni în mod realist, ținând cont atât de preferințe, cât și de șansele concrete de admitere.

Alegerea liceului devine astfel un echilibru între aspirații și realitate, iar modul în care sunt completate opțiunile în perioada 13–20 iulie poate influența decisiv parcursul educațional al fiecărui elev.