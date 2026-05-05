Elevii de clasa a VIII-a din județul Sibiu au la dispoziție, în această perioadă, una dintre cele mai importante decizii din parcursul lor educațional: alegerea liceului. Broșura de admitere publicată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu pentru anul școlar 2026–2027 oferă toate datele necesare pentru această alegere – de la numărul de locuri disponibile până la ultimele medii de admitere din anul precedent.
Aceste informații devin esențiale în perioada 13–20 iulie, atunci când elevii completează fișele de înscriere. Practic, în acele zile se decide unde va învăța fiecare absolvent de gimnaziu.
Potrivit metodologiei, repartizarea computerizată din 22 iulie se face strict în funcție de media de la Evaluarea Națională și de ordinea opțiunilor completate. „Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea candidatului”, se arată în broșura oficială.
VEZI ȘI: Calendarul admiterii la liceu 2026 în Sibiu. Când se completează opțiunile și ziua în care elevii află unde au intrat
Cum trebuie interpretate datele
Tabelul de mai jos nu este doar o listă de cifre. Este, de fapt, un instrument de orientare:
- numărul de locuri arată cât de mare este oferta
- ultima medie indică nivelul competiției
- diferența dintre licee poate depăși chiar 4 puncte
CITEȘTE ȘI: Cum se calculează media de admitere la liceu în județul Sibiu în 2026. Regula care decide repartizarea elevilor
În general, o clasă are 28 de locuri, la care se pot adăuga locuri speciale pentru elevii romi și pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.
MUNICIPIUL SIBIU
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Mate-info intensiv info
|1
|28
|9.37
|Științe nat. intensiv FR
|1
|28
|9.05
|Științe nat. intensiv DE
|1
|28
|9.05
|Științe nat.
|1
|28
|9.05
|Științe nat. bilingv EN
|2
|56
|9.42
Colegiul Național „Octavian Goga”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Mate-info
|1
|28
|9.22
|Științe nat. maghiară
|1
|28
|9.12
|Științe nat. DE
|1
|28
|9.12
|Științe nat. bilingv EN
|1
|28
|9.42
|Filologie EN
|1
|28
|8.87
|Filologie bilingv EN
|1
|28
|8.97
|Științe sociale
|2
|56
|8.92
Colegiul „Brukenthal”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Mate-info DE
|1
|28
|8.98
|Științe nat. DE
|2
|56
|8.98
|Filologie DE
|1
|28
|8.75
Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Educație timpurie
|1
|24
|8.15
|Primar DE
|1
|24
|7.88
|Primar RO
|2
|48
|8.45
|Filologie DE
|1
|28
|7.61
|Filologie bilingv EN
|1
|28
|8.40
Liceul „Constantin Noica”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Științe nat. EN
|1
|28
|8.65
|Științe nat.
|1
|28
|8.65
|Filologie
|1
|28
|8.50
|Filologie EN
|1
|28
|8.50
Liceul „Onisifor Ghibu”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Sportiv
|1
|24
|9.43
|Mate-info
|1
|28
|8.92
|Științe nat. DE
|1
|28
|8.51
|Științe nat.
|1
|28
|8.90
|Filologie EN
|2
|56
|8.20–8.75
Liceul de Artă
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Arte vizuale
|1
|24
|7.23
|Muzică vocală
|0.5
|6
|6.40
|Muzică instrumentală
|0.5
|18
|–
Colegiul Economic „Barițiu”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Economic DE
|1
|28
|8.00
|Economic EN
|1
|28
|8.20
|Economic
|2
|56
|8.20
|Administrație
|1
|28
|8.20
|Gastronomie
|1
|28
|8.05
|Turism
|1
|28
|8.00
Colegiul Agricol „Barcianu”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Veterinar
|1
|28
|Ecologie
|1
|28
|Horticultură
|1
|28
|Dual veterinar
|1
|28
Colegiul „Cibinium”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Turism
|1
|28
|7.53
|Design vestimentar
|1
|28
|7.30
|Textile
|1
|28
|7.30
Liceul „Independența”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Tehnologic
|3
|84
Liceul „Carol I”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Teologie
|1
|24
|6.02
|Construcții
|1
|28
|6.15
Liceul „Avram Iancu”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|CNC dual
|2
|56
|5.85
|Silvicultură
|1
|28
|6.77
|Mobilă
|1
|28
|7.07
Liceul „Terezianum”
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Ultima medie
|Alimentar
|4
|112
|6.20
|Gastronomie
|3
|84
|–
|Electromecanic
|1
|28
|6.37
Liceul ERI
|Specializare
|Clase
|Locuri
|Mate-info EN
|1
|28
|Științe sociale EN
|1
|28
RESTUL JUDEȚULUI (LISTĂ COMPLETĂ)
|Liceu
|Localitate
|Clase
|Locuri
|Gustav Gündisch
|Cisnădie
|2
|56
|Liceul Tehnologic
|Cisnădie
|2
|52
|Johannes Lebel
|Tălmaciu
|2
|56
|Ioan Lupaș
|Săliște
|2
|56
|Gheorghe Lazăr
|Avrig
|3
|84
|Ilie Măcelariu
|Miercurea Sibiului
|2
|56
|Școala Națională de Gaz
|Mediaș
|5+
|150+
|Roth-Oberth
|Mediaș
|3
|84
|Axente Sever
|Mediaș
|4
|112
|Mediensis
|Mediaș
|3
|84
|Automecanica
|Mediaș
|3
|84
|Nicolae Teclu
|Copșa Mică
|2
|56
|Stănescu Valerian
|Târnava
|2
|56
|Timotei Cipariu
|Dumbrăveni
|3
|84
|August Treboniu Laurian
|Agnita
|3
|84
|Liceul Tehnologic
|Iacobeni
|2
|56
DESCARCĂ BROȘURA COMPLETĂ DE – AICI!
Diferențe mari între licee în funcție de profil și concurență
Datele din broșura de admitere arată diferențe semnificative între liceele din județul Sibiu, atât în ceea ce privește numărul de locuri, cât și nivelul mediilor de admitere.
La colegiile naționale, concurența rămâne ridicată, iar ultimele medii depășesc frecvent pragul de 9.00, ajungând în unele cazuri chiar peste 9.40, în special la clasele bilingve sau la profilurile de matematică-informatică.
În același timp, liceele teoretice cu profil umanist sau mixt înregistrează medii de admitere situate, în general, între 8.00 și 9.00, oferind o alternativă pentru elevii cu rezultate bune, dar care nu ating nivelul cerut de liceele de elită.
Pe de altă parte, oferta liceelor tehnologice este mai generoasă ca număr de locuri, iar mediile de admitere sunt considerabil mai accesibile, în unele cazuri apropiindu-se de 5.00. Aceste unități școlare rămân o opțiune importantă pentru elevii care își doresc o calificare profesională sau care nu au obținut medii mari la Evaluarea Națională.
Reprezentanții sistemului de învățământ subliniază, în broșura oficială, că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea candidatului”, motiv pentru care elevii sunt sfătuiți să își construiască lista de opțiuni în mod realist, ținând cont atât de preferințe, cât și de șansele concrete de admitere.
Alegerea liceului devine astfel un echilibru între aspirații și realitate, iar modul în care sunt completate opțiunile în perioada 13–20 iulie poate influența decisiv parcursul educațional al fiecărui elev.
Ultima oră
- Accident la Lazaret: trafic dat peste cap pe Valea Oltului acum o oră
- Cele mai bune opțiuni de baterii pentru chiuvetele de inox și granit acum 2 ore
- Cine nu mai poate participa la admiterea la liceu în 2026. la Sibiu: regulă importantă pentru absolvenții din seriile anterioare acum 4 ore
- USR respinge o nouă colaborare cu PSD și propune un acord politic cu PNL acum 6 ore
- PNL respinge o nouă coaliție cu PSD și ia în calcul un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan acum 6 ore