Pe scurt: Căderea Guvernului Bolojan nu duce automat la alegeri anticipate. Constituția stabilește pașii pentru desemnarea unui nou premier și limitează acțiunile Cabinetului interimar.

Dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este adoptată marți, 5 mai, România intră într-o perioadă de tranziție guvernamentală.

Potrivit Mediafax, Executivul condus de Ilie Bolojan rămâne la conducerea administrativă curentă, dar nu mai poate lansa politici noi, iar formarea unei noi majorități parlamentare devine miza principală.

Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă împotriva Cabinetului Bolojan, fiind necesare 233 de voturi ale deputaților și senatorilor pentru adoptare. Votul are loc cu bile, iar primul efect al adoptării moțiunii este retragerea încrederii acordate Guvernului. Conform Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea Executivului prin votul majorității parlamentarilor.

Dacă moțiunea trece, Guvernul este demis politic, însă premierul și miniștrii nu își încetează activitatea administrativă imediat. Cabinetul rămâne în funcție până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, dar are atribuții limitate: poate realiza doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Legea 90/2001 restrânge suplimentar marja de acțiune a unui Guvern aflat în această situație: Executivul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege.

Centrul deciziei se mută apoi la Cotroceni. Președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritate absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele parlamentare. În urma acestor consultări, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare imediat după căderea Guvernului, dar stabilește un termen clar după desemnare: candidatul are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Cabinetului.

Noul Guvern trebuie să treacă prin Parlament, unde programul de guvernare și lista miniștrilor sunt supuse votului în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Dacă obține majoritatea necesară, Guvernul este numit de președinte, iar membrii Cabinetului depun jurământul. Din acel moment, noul Executiv își intră deplin în atribuții.

Alegerile anticipate nu sunt consecința imediată a moțiunii de cenzură. Constituția prevede că Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Chiar și în acest caz, dizolvarea Parlamentului este o posibilitate aflată la dispoziția președintelui, nu un automatism constituțional.

Durata tranziției depinde de cât de repede se formează o nouă majoritate. După consultările de la Cotroceni, președintele desemnează un candidat pentru funcția de premier, iar acesta are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului. Dacă încercările eșuează, Constituția permite dizolvarea Parlamentului doar după cel puțin două solicitări de învestitură respinse și după trecerea a 60 de zile de la prima solicitare, dar nici atunci anticipatele nu sunt automate: președintele „poate” dizolva Parlamentul.

Un precedent important este Guvernul Emil Boc I, care a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009, prima moțiune adoptată după 1989, și a continuat să funcționeze interimar până la instalarea noului Guvern, în 23 decembrie 2009. În acest interval, de aproximativ 71 de zile, Guvernul demis a rămas în funcție cu atribuții limitate.

