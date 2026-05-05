Elevii care sunt repartizați la liceu în urma admiterii computerizate trebuie să depună dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost admiși. În județul Sibiu, perioada de depunere a dosarelor este 23–28 iulie 2026 pentru prima etapă de repartizare.

Potrivit broșurii de admitere, dosarul de înscriere conține cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere în copie certificată „Conform cu originalul” și fișa medicală.

Metodologia mai detaliază că înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși se face conform unui program afișat de unitatea de învățământ. Dosarul include cererea de înscriere, cartea de identitate și certificatul de naștere, adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, foaia matricolă pentru clasele V–VIII, cu calculul mediei generale, și fișa medicală.

Candidații care nu depun dosarele în perioada stabilită sunt considerați retrași. Locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și pot fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere sau pentru etapa a doua.

Pentru candidații care au urmat clasa a VIII-a în forma de școlarizare din spital, dosarul este diferit. Acesta trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere, scrisoarea medicală emisă de medicul specialist, care atestă internarea, monitorizarea sau recuperarea elevului în perioada clasei a VIII-a, și adeverința emisă de școala din spital.

Pentru candidații din seriile anterioare care se înscriu la învățământ seral sau cu frecvență redusă, dosarul conține cererea de înscriere, certificatul de naștere, cartea de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată, adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională sau la examenele echivalente, foaia matricolă pentru clasele V–VIII și fișa medicală.

Broșura avertizează și că prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în licee se pedepsește conform legii și atrage eliminarea candidatului din admitere. Dacă falsul este descoperit după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obținut prin fraudă.