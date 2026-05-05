Elevii claselor a VII-a și a VIII-a din școlile gimnaziale ale județului Sibiu sunt invitați să participe la concursul „Independența”, organizat sâmbătă, 9 mai 2026.

Unitățile de învățământ care doresc să înscrie elevi sunt invitate să transmită un tabel cu numele, prenumele și clasa participanților, prin e-mail, la adresele indicate de organizatori.

În ziua concursului, sâmbătă, 9 mai, elevii sunt așteptați să ajungă la sediul liceului organizator, situat pe strada Ocnei nr. 31, la ora 08:30.

Competiția constă într-o probă scrisă de două ore, care va cuprinde subiecte tip grilă din disciplinele limba și literatura română și matematică, precum și întrebări de cultură generală din domeniile istorie și geografie.

Premiile oferite participanților sunt:

Premiul I – 400 de lei

Premiul II – 300 de lei

Premiul III – 200 de lei

Trei mențiuni – câte 100 de lei fiecare

Ridicarea premiilor se va face începând de luni, 11 mai 2026, între orele 09:00 și 15:00, de la secretariatul Liceului Tehnologic „Independența” din Sibiu, situat pe strada Gladiolelor nr. 2. Acestea vor fi eliberate pe baza cărții de identitate a concurentului sau a carnetului de elev vizat, care trebuie să conțină și CNP-ul.