Media de admitere la liceu în anul 2026 este calculată exclusiv pe baza rezultatelor obținute de elevi la Evaluarea Națională. Aceasta este una dintre cele mai importante reguli pentru absolvenții clasei a VIII-a din județul Sibiu care vor participa la repartizarea computerizată.

Broșura de admitere publicată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu precizează că media de admitere „o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”.

Asta înseamnă că media claselor V–VIII nu mai intră în calculul mediei de admitere, dar rămâne importantă în cazul departajării candidaților cu medii egale. Practic, repartizarea se face în funcție de media de la Evaluarea Națională, iar fiecare sutime poate conta.

În cazul în care doi candidați au aceeași medie de admitere, aceștia sunt departajați după mai multe criterii, în ordine. Primul criteriu este media generală de absolvire a claselor V–VIII. Urmează nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, apoi nota la matematică. Pentru candidații care solicită înscrierea la clase cu predare în limba minorităților naționale, poate conta și nota de la proba de limbă maternă sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.

Documentul prevede și o situație specială: dacă la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu aceeași medie de admitere și cu toate criteriile de departajare egale, toți aceștia sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Pentru elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă, există posibilitatea ca media generală la Evaluarea Națională să fie stabilită fără luarea în calcul a rezultatului la această probă. În acest caz, părinții sau reprezentanții legali trebuie să completeze o declarație, semnată și de candidat, care însoțește fișa de înscriere. Candidații care aleg această variantă nu pot fi repartizați computerizat în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Pentru liceele vocaționale, regula este diferită. La profilul artistic, sportiv și la specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează după formula: (3 x nota la probele de aptitudini + media de admitere) / 4. Pentru profilul teologic, media finală se calculează ca medie între nota la aptitudini și media de admitere. Pentru profilul militar, media finală este formată din 20% media de admitere și 80% nota la proba de verificare a cunoștințelor.

Pentru clasele bilingve, nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă nu intră în calculul mediei de admitere, însă poate deveni criteriu de departajare dacă pe ultimul loc sunt candidați cu aceeași medie și aceleași criterii de departajare.