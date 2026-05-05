Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu continuă seria dezvăluirilor privind activitatea desfășurată în cadrul celor mai importante secții ale unității medicale.

De această dată, în prim-plan este Secția Clinică de Neonatologie, locul unde, zi de zi, începe povestea celor mai mici pacienți.

Sub mesajul „Primii pași în viață, în siguranță – grija începe la Neonatologie Sibiu”, medicii și personalul medical oferă îngrijire specializată nou-născuților încă din primele clipe de viață. Aici, fiecare copil beneficiază nu doar de servicii medicale de înalt nivel, ci și de atenție, empatie și un mediu sigur.

Secția este coordonată de profesor universitar doctor Ognean Maria Livia, medic primar neonatologie, alături de o echipă de specialiști cu experiență:

doctor Zgârcea Laura-Corina – medic primar neonatologie, specialist pediatrie

doctor Iosifescu Raluca-Elena – medic primar pediatrie, specialist neonatologie

doctor Decean Estera Lavinia – medic primar neonatologie

doctor Lioara Voinescu – medic primar neonatologie

doctor Ioana Andrada Radu – asistent universitar, medic specialist neonatologie

doctor Ștefan Aurelia Oana – medic specialist neonatologie

Îngrijirea medicală este completată de implicarea psihologului și consultantului în alăptare Mioara Neagoe, precum și de coordonarea asistentului șef Mocanu Mihaela.

Secția dispune de o capacitate de 50 de paturi, dintre care 40 sunt destinate nou-născuților normoponderali, iar 10 paturi sunt alocate Terapiei Intensive Neonatale, pentru cazurile care necesită îngrijiri speciale.

Printre serviciile oferite se numără:

asistență medicală neonatală de urgență, asigurată permanent

sistem modern rooming-in, care permite mamei și copilului să rămână împreună

imunizări esențiale conform protocoalelor naționale

screening-uri complete pentru depistarea precoce a unor afecțiuni

monitorizarea și îngrijirea prematurilor, inclusiv screening pentru retinopatia prematurului

Totodată, secția pune un accent deosebit pe educația părinților, sprijinul pentru alăptare și dezvoltarea unei relații sănătoase între mamă și copil încă din primele zile de viață. Mediul este adaptat nevoilor nou-născuților, iar practicile medicale sunt centrate pe familie.

Reprezentanții spitalului subliniază că grija pentru cei mai mici pacienți reflectă, de fapt, grija pentru viitor. Activitatea Secției de Neonatologie este susținută constant de Consiliul Județean Sibiu, contribuind la dezvoltarea unor servicii medicale moderne și eficiente pentru întreaga comunitate.

