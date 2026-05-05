Pe scurt: Salariile și bonusurile directorilor Hidroelectrica au ajuns la sume de șapte cifre, iar Ilie Bolojan critică lipsa investițiilor companiei.

Cei trei membri ai directorului Hidroelectrica rămași în funcție – Bogdan Badea (CEO interimar), Radu Constantin și Ianaș Rădoi – au primit în 2025 o sumă totală brută de 2.302.861 lei fiecare, potrivit Economica.net.

Compania este controlată în proporție de 80% de stat, dar este listată la Bursa de Valori București.

Din această sumă, partea fixă a remunerației a fost de aproximativ 784.000 de lei, iar componenta variabilă, acordată în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță din contractul de mandat, a ajuns la aproape 1,52 milioane de lei.

Astfel, venitul brut anual de 2,3 milioane de lei se traduce într-un salariu brut lunar de 191.905 lei, echivalentul a 37.600 de euro la un curs de 5,1 lei pentru un euro. Venitul net lunar pentru un director Hidroelectrica ajunge la aproximativ 22.000 de euro.

Alți doi directori, Karoly Borbely (fost CEO) și Marian Fetița (fost CFO), care și-au dat demisia în toamna anului 2025 după nemulțumirile Comisiei Europene privind procedura de selecție, au primit sume similare: 670.000 de lei indemnizație brută, la care s-au adăugat compensații pentru încetarea mandatului înainte de termen, în valoare de 1,58 milioane de lei.

Ilie Bolojan critică lipsa investițiilor și bonusurile directorilor Hidroelectrica

Conducerea Hidroelectrica a intrat în atenția lui Ilie Bolojan, care a acuzat managementul că nu a prioritizat investițiile, preferând să obțină profituri pentru a încasa bonusuri de performanță.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții. Și gândiți-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcționeze, pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an-doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica, și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut, de 150.000-180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”, a declarat Ilie Bolojan.

Hidroelectrica a anunțat dividende totale de 4 miliarde de lei pentru exercițiul financiar al anului trecut, din care 80% merg la bugetul de stat.