Moldovenii Mihai Morozan și Mihai Țipac, jucători care au părăsit pe Inter Sibiu în iarnă au reclamat clubul pentru neplata unor restanțe.

Primul care a mers la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a fost moldoveanul Mihai Morozan (22 ani), care a câștigat deja procesul. Inter poate face recurs la Comisia de Apel.

DOSAR NR. 282/CL/2026: MOROZAN MIHAI VS. ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB INTER STARS 2020 SIBIU

• Admite cererea reclamantului. • Obligă clubul la plata drepturilor financiare restante, precum și taxa de procedură. • Cu recurs în 5 zile de la comunicare. • Pronunțată astăzi, 30.04.2026” se arată pe siteul Federației de Fotbal.

Fundașul central Mihai Țipac a apelat și el la aceeași metodă și a mers la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor. Moldoveanul Țipac a revenit în țara natală și evoluează pentru Iskra Rîbnița.

”DOSAR NR. 283/CL/2026: TIPAC MIHAI VS. AȘOCIAȚIA FOTBAL CLUB INTER STARS 2020 SIBIU • Acordă termen 12.05.2026” se arată pe siteul FRF.

Cazul lui Mihai Țipac se va judeca pe data de 12 mai și sunt șanse mari ca și el să câștige procesul.

Inter este pe locul 4 în seria de play-out din Liga 3, acumulând 37 de puncte și nu are nicio emoție pe final de sezon.