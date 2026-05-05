Pe scurt: Leul a continuat să piardă teren în fața euro, atingând un record istoric exact în ziua votului moțiunii. Instabilitatea politică influențează direct piața valutară.

Cursul valutar afișat de Banca Națională a României (BNR) a atins marți, 5 mai 2026, un nou maxim istoric de 5,218 lei/euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit ZF.ro, această valoare marchează o creștere față de nivelul de 5,199 lei/euro afișat luni, 4 mai 2026.

În ultimele două săptămâni, leul s-a depreciat cu aproximativ 2% față de euro, după o perioadă de stabilitate la 5,09 lei/euro de la începutul anului. Evoluția negativă a monedei naționale este pusă pe seama crizei politice, care a amplificat incertitudinea pe piața valutară.

Piața interbancară, la ora 13:00

Pe piața interbancară, la ora 13:00, cursul euro oscila în jurul valorii de 5,219 lei, nivel pe care îl mai atinsese temporar și luni, 4 mai 2026. Acest prag reprezintă un record absolut pentru moneda europeană în raport cu leul.

Recordul precedent a fost stabilit pe 8 mai 2025, când cursul BNR a ajuns la 5,12 lei/euro, imediat după ce fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia, la o zi după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Tot marți, 5 mai 2026, BNR a afișat un curs de 4,464 lei pentru dolarul american, în creștere față de 4,43 lei înregistrat luni.

Dobânda Robor la 3 luni a rămas la 5,86%, iar cea la 6 luni la 5,94%.

Banca Națională a anunțat luni, 4 mai 2026, că rezervele valutare ale României se situau la finalul lunii aprilie la 64,83 miliarde euro, cu 2,2 miliarde euro mai puțin decât la sfârșitul lunii martie. În aceeași perioadă, au fost raportate intrări de 1,8 miliarde euro și ieșiri de aproape 4 miliarde euro.

Deprecierea leului vine pe fondul incertitudinii politice, în contextul în care Parlamentul decide marți, 5 mai 2026, soarta guvernului Bolojan, cu șanse egale ca premierul să fie demis sau să rămână în funcție cu un sprijin fragil.

Evoluția cursului valutar este urmărită cu atenție de investitori și de mediul de afaceri, în condițiile în care moneda națională a pierdut teren și în zilele anterioare, așa cum a fost semnalat și în articolele din arhivă și analizele recente privind impactul crizei politice asupra leului.