Pe scurt: Aproape 500 de salvatori au intervenit după explozia de la fabrica de artificii din Changsha, unde două depozite de praf de pușcă au crescut riscul de noi incidente.

O explozie puternică a avut loc luni după-amiază, 4 mai, la o fabrică de artificii din orașul Changsha, provincia Hunan, soldându-se cu cel puțin 21 de morți și 61 de răniți, potrivit Mediafax.

Autoritățile au mobilizat aproape 500 de salvatori la fața locului, iar persoanele aflate în zonele de pericol au fost evacuate din cauza riscurilor ridicate prezentate de două depozite de praf de pușcă din incinta fabricii. Echipele de intervenție au folosit pulverizarea și umidificarea pentru a elimina potențialele pericole și au adus trei roboți pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare.

Potrivit raportului citat, autoritățile au început o investigație privind cauza exploziei și au luat „măsuri de control” împotriva celor responsabili de companie, fără a preciza natura acestor măsuri.

În context, Xinhua amintește că în februarie 2026, China a raportat două explozii mortale la magazine de artificii în perioada Anului Nou Lunar.