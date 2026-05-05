Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu desfășoară activități de căutare pentru găsirea unei tinere în vârstă de 14 ani, dispărută luni, 4 mai.
UPDATE ora 13:30: Adolescenta a fost găsită de polițiștii sibieni pe raza localității Turnu Roșu. Din verificările efectuate a rezultat că aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni.
ȘTIRI INIȚIALĂ:
Aceasta a plecat în mod voluntar din incinta unei unități de învățământ din localitatea Marpod și nu a mai revenit la domiciliu.
Sesizarea a fost făcută în scris de către mama minorei, care a anunțat poliția că fiica sa, Țap Ștefania-Maria, domiciliată în localitatea Marpod, a părăsit școala într-o direcție necunoscută, fără a mai putea fi contactată sau găsită ulterior.
Semnalmentele minorei sunt următoarele:
- înălțime 160 cm,
- greutate aproximativ 50 kg,
- ochi albaștri,
- păr castaniu,
- constituție atletică
- ten măsliniu.
La momentul plecării, aceasta purta pantaloni tip jeans de culoare albastră, bluză gri, adidași sport mov și o geacă roz.
De asemenea, minora prezintă un semn particular: o aluniță la nivelul buzei superioare.
Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot conduce la găsirea tinerei, să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
Ultima oră
- Accident la Lazaret: trafic dat peste cap pe Valea Oltului acum 57 de minute
- Cele mai bune opțiuni de baterii pentru chiuvetele de inox și granit acum 2 ore
- Cine nu mai poate participa la admiterea la liceu în 2026. la Sibiu: regulă importantă pentru absolvenții din seriile anterioare acum 4 ore
- USR respinge o nouă colaborare cu PSD și propune un acord politic cu PNL acum 6 ore
- PNL respinge o nouă coaliție cu PSD și ia în calcul un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan acum 6 ore