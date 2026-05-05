Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu desfășoară activități de căutare pentru găsirea unei tinere în vârstă de 14 ani, dispărută luni, 4 mai.

UPDATE ora 13:30: Adolescenta a fost găsită de polițiștii sibieni pe raza localității Turnu Roșu. Din verificările efectuate a rezultat că aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

ȘTIRI INIȚIALĂ:

Aceasta a plecat în mod voluntar din incinta unei unități de învățământ din localitatea Marpod și nu a mai revenit la domiciliu.

Sesizarea a fost făcută în scris de către mama minorei, care a anunțat poliția că fiica sa, Țap Ștefania-Maria, domiciliată în localitatea Marpod, a părăsit școala într-o direcție necunoscută, fără a mai putea fi contactată sau găsită ulterior.

Semnalmentele minorei sunt următoarele:

înălțime 160 cm,

greutate aproximativ 50 kg,

ochi albaștri,

păr castaniu,

constituție atletică

ten măsliniu.

La momentul plecării, aceasta purta pantaloni tip jeans de culoare albastră, bluză gri, adidași sport mov și o geacă roz.

De asemenea, minora prezintă un semn particular: o aluniță la nivelul buzei superioare.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot conduce la găsirea tinerei, să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.