Fundașul central Andreas Karo ar putea reveni în lotul lui FC Hermannstadt pentru meciurile cruciale din finalul play-out-ului, cu Metaloglobus București și FCSB.

Cipriotul a fost diagnosticat cu o contractură musculară la bicepsul femural și a ratat astfel meciul de la Slobozia, cu Unirea, scor 2-2. El are și probleme cu nervul sciatic, care îi provoacă dureri.

Cum problema medicală a lui Andreas Karo nu este una de durată, el ar putea reveni în lotul lui FC Hermannstadt pentru ultimele două meciuri din play-out, cele cu Metaloglobus (deplasare) și FCSB (acasă).

Karo a devenit titular în defensiva sibiană, bifând 22 de meciuri de campionat, cu 1590 de minute jucate. Karo și Chorbadzhiyski au fost titulari în a doua parte a acestui sezon, iar I. Stoica a suplinit când a lipsit vreunul dintre ei.

FC Hermannstadt nu va conta până la final de sezon pe Bîrstan, Politic, Kujabi (accidentați), Diogo (neinclus în lot), Ivanov și Jair (plecați de la echipă).

Cu două etape înainte de finalul play-out-ului, FC Hermannstadt este într-o situație critică, fiind în luptă directă cu Unirea Slobozia pentru evitarea retrogradării directe.

Pentru a ajunge la ”baraj”, sibienii trebuie să aibă măcar un punct peste ialomițeni, fiind dezavantajați în caz de egalitate de puncte datorită punctelor mai puține acumulate în sezonul regulat.

FC Hermannstadt poate face un pas mare spre menținere în etapa viitoare, când va juca pe terenul lui Metaloglobus, echipă deja retrogradată, dar care a produs surpriza în ultima etapă, la Galați. Tot în penultima rundă de play-out, Slobozia joacă la FCSB.

Echipei lui Dorinel Munteanu i-a trecut glonțul pe la ureche etapa trecută, când a evitat înfrângerea la Slobozia în ultimul minut de prelungiri.

Dacă vor prinde barajul, sibienii vor juca fie cu Sepsi Sf. Gheorghe, fie cu Voluntari.