Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, decedat în anul 2023, va mai sta 30 de zile în spatele gratiilor. Magistrații au prelungit măsura arestului preventiv.

Partenera de viață a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner se află în arest preventiv din luna februarie, când oamenii legii au făcut percheziții în vila de pe strada Moldoveanu. Ea este acuzată de complicitate la omor calificat după ce și-a ajutat prietena, Amiana Păștină, să își omoare mama. Adriana Viliginschi ar fi sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii, astfel încât să intre în comă, iar ulterior ar fi consiliat-o, oferindu-i suport moral. (DETALII AICI)

Viliginschi a ajuns în 4 mai din nou în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu, care au dispus prelungirea măsurii preventive. Așadar, psiholoaga va mai sta 30 de zile după gratii, deși ea a cerut să fie arestată la domiciliu.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și în consecință: (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 08.05.2026, până la data de 06.06.2026, inclusiv, față de inculpata: V.A.E., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la omor calificat, (…) Respinge cererea inculpatei V.A.E. de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Adriana Viliginschi a contestat și de această dată măsura arestului preventiv. Avocatul ei declara, în urmă cu câteva săptămâni, că aceasta „se află într-o stare rea, sub medicamentație”, motiv pentru care vrea să fie arestată la domiciliu.

