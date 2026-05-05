Completarea fișei de înscriere pentru admiterea la liceu este una dintre cele mai importante etape pentru elevii de clasa a VIII-a. În broșura de admitere pentru anul școlar 2026–2027, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu atrage atenția că opțiunile trebuie completate cu foarte mare grijă.

Documentul oficial avertizează clar: „Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită”. De asemenea, broșura precizează că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului”.

Cu alte cuvinte, un elev poate rata repartizarea dacă trece prea puține opțiuni sau dacă alege doar specializări la care media lui este mult sub nivelul ultimei medii de admitere din anul anterior. Fișa nu trebuie completată doar cu liceele „de vis”, ci și cu variante realiste și variante de siguranță.

Potrivit metodologiei, elevii și părinții sunt informați în cadrul ședințelor organizate de școli cu privire la rezultatele obținute la nivelul județului la Evaluarea Națională, la ierarhia județeană și la planul de școlarizare. Diriginții au obligația să consilieze elevii și părinții, fără să le influențeze opțiunile.

Fișa de înscriere se completează în ordinea descrescătoare a preferințelor. Asta înseamnă că prima opțiune trebuie să fie specializarea cea mai dorită de candidat, iar următoarele trebuie trecute în ordinea reală a preferințelor. Repartizarea computerizată analizează opțiunile exact în această ordine.

Broșura explică și că elevii trebuie să verifice dacă au dreptul să treacă anumite coduri. De exemplu, pentru clasele bilingve, opțiunea este luată în considerare doar dacă elevul a susținut și a promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau dacă i-a fost echivalat rezultatul printr-un certificat recunoscut. În caz contrar, opțiunea este anulată la repartizarea computerizată.

La fel, pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pot fi luate în considerare doar opțiunile candidaților care au studiat în limba maternă respectivă sau care au susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.

După introducerea datelor în aplicația informatică, părinții și candidații trebuie să verifice fișa listată de calculator. Dacă există erori, acestea trebuie semnalate comisiei de înscriere prin profesorul diriginte. Fișa corectată trebuie listată din nou și semnată de candidat, părinte și diriginte.

Practic, greșelile de cod, ordinea greșită a opțiunilor sau completarea unui număr prea mic de variante pot schimba radical rezultatul admiterii. De aceea, completarea fișei trebuie făcută atent, cu broșura în față, cu ierarhia județeană și cu ultimele medii de admitere din anul precedent.