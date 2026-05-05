Moțiunea de cenzură depusă de opoziție împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan a trecut în urma votului din Parlament, marcând căderea executivului și declanșarea unei noi crize politice la nivel central.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost votată de 281 de parlamentari și 4 împotrivă.

Votul a avut loc în ședința reunită a celor două camere, unde majoritatea necesară pentru demiterea Guvernului a fost întrunită, după ore de dezbateri tensionate și discursuri politice dure din ambele tabere.

Guvernul Ilie Bolojan, instalat în urmă cu mai puțin de un an, a fost criticat constant de opoziție pentru măsurile de austeritate, reforma administrației publice și politicile fiscale considerate de contestatari drept „excesiv de restrictive”.

În plen, liderii opoziției au acuzat executivul de lipsă de dialog social și de afectarea nivelului de trai, în timp ce reprezentanții puterii au susținut că reformele erau „necesare și inevitabile” pentru stabilitatea bugetară.

Ilie Bolojan: „România are nevoie de stabilitate, nu de blocaj”

În intervenția sa din Parlament, premierul Ilie Bolojan a avertizat că adoptarea moțiunii va genera instabilitate politică și economică.

„Reformele pe care le-am început sunt dificile, dar necesare. România are nevoie de stabilitate, nu de blocaje instituționale repetate”, a declarat acesta în fața parlamentarilor.

Ce urmează

Odată cu adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul devine interimar până la formarea unui nou executiv. Președintele urmează să inițieze consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Situația politică rămâne incertă, în condițiile în care partidele nu par să fi conturat până acum o majoritate clară pentru viitorul guvern.