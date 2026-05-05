Un incendiu a izbucnit marți dimineață în pădure, pe raza comunei Sadu. Din fericire, datorită intervenției prompte a pompierilor voluntari, focul a fost stins rapid și nu s-a extins.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 11:00 în pădure la ieșirea din localitatea Sadu către Râu Sadului.

La fața locului au fost solicitați pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Sadu, dar și pompierii din cadrul ISU Sibiu. Pompierii voluntari au ajuns primii în zonă și au reușit să lichideze incendiul în scurt timp.