Pe scurt: Parlamentarii decid soarta Guvernului Bolojan, în timp ce partidele adoptă strategii diferite pentru votul la moțiunea de cenzură.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan este dezbătută și votată marți, 5 mai 2026, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, potrivit AGERPRES. Documentul, intitulat „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnat de 254 de parlamentari și prezentat în plenul reunit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Votul asupra moțiunii se desfășoară cu bile, iar pentru adoptare sunt necesare cel puțin 233 de voturi „pentru”. Grupurile PSD, AUR și PACE – Întâi România dețin împreună 231 de parlamentari. Inițiatorii solicită demiterea Guvernului Bolojan, acuzând premierul că ar confunda „reforma cu vânzarea” și „strategia cu improvizația”, susținând că Executivul pregătește „o amplă înstrăinare” de active strategice ale statului fără consultare politică și fără dezbatere publică.

Semnatarii moțiunii afirmă: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”.

Potrivit parlamentarilor PSD, AUR și PACE – Întâi România, prin aceste tranzacții statul ar pierde „miliarde de lei” prin subevaluarea activelor, iar pentru a distrage atenția publică, a fost întocmită o listă de companii profitabile amestecate cu cele cu pierderi, accentuându-se urgența vânzării acestora.

Partidele stabilesc strategii diferite pentru votul la moțiunea de cenzură

Luni, 4 mai 2026, partidele parlamentare și-au stabilit strategia pentru ședința de plen comun. Parlamentarii PSD au decis să voteze cu bilele la vedere, pentru a fi monitorizați de liderii de grup, potrivit unor surse social-democrate. În schimb, conducerea AUR nu a impus vot la vedere, fiecare deputat sau senator urmând să decidă individual modul în care votează. „Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților a anunțat că nu va participa la vot, în semn de protest față de „monstruoasa coaliție PSD – AUR”, după cum a transmis liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache. Deputații PNL vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot, rămânând în sală doar liderul de grup și câțiva vicelideri pentru a monitoriza corectitudinea procesului. La Senat, parlamentarii PNL vor fi prezenți în bănci, dar nu vor vota.

Parlamentarii USR au anunțat, prin vocea lui Dominic Fritz, că vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la moțiunea de cenzură, declarând „Prezent, nu votez” atunci când vor fi chemați. Membrii grupului minorităților naționale au decis să voteze fiecare „după propria conștiință”, fiind împărțiți între susținerea moțiunii și votul împotrivă. Parlamentarii PACE – Întâi România au anunțat că vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură, potrivit liderului grupului, Adrian Peiu.

În contextul tensiunilor politice, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o intervenție la TVR, că nu exclude apariția unui nou grup parlamentar care să susțină un guvern minoritar, subliniind că mulți parlamentari încep să înțeleagă problemele României. Bolojan a mai afirmat că măsurile luate de guvernul său au deranjat pe cei care au folosit „pușculița publică” pentru a masca ineficiența, menționând că, de fiecare dată când a existat o problemă, acolo erau persoane susținute de PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că AUR este al doilea partid din România, votat de cetățeni, dar a precizat că PSD nu are niciun fel de înțelegere post-moțiune cu această formațiune. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune „prezent, nu votez”.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură au loc pe fondul unor tensiuni politice majore, cu partide care își ajustează strategiile și cu acuzații reciproce între liderii politici. Situația politică a generat și efecte economice, după cum s-a reflectat în evoluția leului pe fondul crizei politice și al moțiunii de cenzură.