Tunelul Robești, parte din autostrada Sibiu – Pitești, a fost străpuns. Momentul a fost foarte important, lucrările având loc pe sectorul montan de pe Valea Oltului.

Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci Mapa–Cengiz au reușit, marți, să străpungă prima galerie a tunelului Robești, în lungime de 900 metri, pe sensul Pitești–Sibiu al autostrăzii, anunță directorul CNAIR, Cristian Pistol.

„Astăzi am realizat străpungerea galeriei prin excavație. Este noua metodă austriacă de execuție a tunelurilor. După această fază, se va finaliza excavația întreagă a galeriei, urmează betonarea interiorului, ulterior, prin faze diferite, se va trece la montajul celorlalte elemente. Cu cât roca este mai bună, noua metodă austriacă de execuție a tunelurilor este mai bună”, a spus Bogdan Alexandru, inginer la Mapa-Cengiz. .

Lucrările de forare la tunelul Robești au început în urmă cu 7 luni, în 8 octombrie 2025. Pentru forare se aplică o metodă modernă, adaptată la condițiile geologice locale, fiind folosiți explozibili în funcție de duritatea rocii. „Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii. După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare. Progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%”, a precizat directorul CNAIR.

Lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.

Pe traseul Secțiunii 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km.

Mobilizarea antreprenorului turc este foarte bună, fiind prezenți pe șantier 550 muncitori și 150 utilaje.

Tronsonul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești (68,73 km), care cuprinde Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) și Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluții inginerești complexe.